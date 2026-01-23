馬斯克：已在德州推「全自駕」計程車 Optimus機器人明年底上市

特斯拉執行長馬斯克22日表示，已開始在德州奧斯汀推出有限度的「全自駕」計程車服務，車上沒有安全人員監督。圖為他當天出席瑞士達沃斯的世界經濟論壇。（歐新社）

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 22日表示，已開始在德州奧斯汀推出有限度的「全自駕」計程車服務，車上沒有安全人員監督，並預期最快2月能獲得歐洲與中國批准受監督版的全自駕（FSD）輔助軟體，他還表示特斯拉可能在明年底前讓Optimus人形機器人公開上市，激勵特斯拉股價22日大漲4.2%。

馬斯克22日在社群媒體X轉貼一則用戶上傳、特斯拉車上只有這位用戶一人的影音，表示「才剛在（德州）奧斯汀推出沒有車上安全監控人員的特斯拉自駕計程車」服務。叫車平台優步（Uber）股價應聲跌2%，Lyft也跌2.6%。

特斯拉去年夏季開始在奧斯汀與舊金山灣區局部提供自駕計程車服務，但迄今提供的行程有限，車上也常有一名能在緊急狀態干預的特斯拉員工。特斯拉人工智慧（AI）專案主管艾魯斯瓦米表示，將把「一些」不受監督的車輛擴增到奧斯汀車隊。

馬斯克同日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇（WEF）年會上說，「我認為自駕車 目前基本上是已經被解決的問題」，「特斯拉在一些城市推出自駕計程車服務後，今年底前將在美國非常、非常廣泛」推出。

他也說，特斯拉最快可望2月贏得歐洲和中國批准「受監督」的全自駕（FSD）輔助軟體，「我們希望能在下個月獲得歐洲批准FSD，接著在類似時間獲得中國批准」。

針對Optimus人形機器人，馬斯克說，特斯拉應能在精進技術後，於明年底前公開上市，「這是我們有信心（這款機器人）會具備非常高的可信度、非常高的安全性以及高度廣泛功能的時間點」。他預期，機器人的數量將超越人類。

他表示，「我們的工廠確實有一些特斯拉Optimus機器人從事簡單任務」，「我認為它們今年底之前將進行更複雜的環境，但仍會部署在工業環境內」。他已說，Optimus每台售價可能介於2萬至3萬美元。

特斯拉2022年首度展示Optimusｍ原型，馬斯克去年1月說，他「約略猜測」特斯拉可能會在今年下半年出貨Optimus人形機器人給第三方企業，但還不會給消費者，「或是類似發展」。馬斯克去年6月向股東表示，Optimus最終能為特斯拉市值貢獻20兆美元。

不過，要開發並擴大Optimus的生產規模並不容易，特斯拉去年據傳取消建立上千台Optimus供內部使用的計畫，因設計手部和前臂、及取得零組件遭遇困難。馬斯克去年10月說，汽車和電腦都有現成供應鏈，但人形機器人沒有，為量產而開發的最新款、第三版Optimus原型機應該能在3月展示，預料今年底啟動的生產將「慢到令人痛苦」。

特斯拉預定下周三（28日）發布上季財報，投資人將關注特斯拉對於與機器人規畫的更新資訊。摩根史坦利（大摩）分析師裴科可（Andrew Percoco）認為，特斯拉財報的關鍵要素，包括對於Optimus擴大生產、人工智慧（AI）晶片發展、擴大自駕計程車服務等計畫的更新，同時特斯拉對於「不受監督」全自駕（FSD）輔助軟體的評論，也可能牽動股價。