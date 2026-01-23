大腸癌 50歲以下癌症患者頭號死因 發現時多已晚期

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
漫威英雄「黑豹」男主角查維克博斯曼(Chadwick Boseman)在43歲壯年，因大腸癌病逝，令影迷惋惜。(美聯社)
漫威英雄「黑豹」男主角查維克博斯曼(Chadwick Boseman)在43歲壯年，因大腸癌病逝，令影迷惋惜。(美聯社)

美國癌症協會(American Cancer Society)22日公布最新調查，年輕族群罹患大腸癌(Colorectal cancer)機率正不斷上升，大腸癌已成全美50歲以下癌症患者死亡的頭號原因，約四分之三患者在確診時已屬晚期。

報告顯示，2023年，全美20至49歲的人口當中，有約3905人死於大腸癌，死於乳癌的人共3809人、死於腦部及其他神經系統癌症的人為2086人。總計1990到2023年間，有超過120萬50歲以下人口死於癌症。

鳳凰城Banner MD Anderson Cancer Center癌症醫療中心醫學科主任昆德蘭達醫師(Dr. Madappa Kundranda)說，這樣的數據令人不安。

大腸癌原本就是男性癌症死亡首因，如今也在女性死亡原因綜合排名中位居榜首。

美國癌症協會另一分析顯示，2015至2021年間，全美約70%癌症患者確診後存活超過五年，歸因於藥物更有效、檢測方法更先進，整體而言，50歲以下族群1990至2023年間的癌症死亡率下降44%，但某些癌症發生率不降反升。

拜老人篩檢率提升之賜，全美大腸癌患者死亡率下降。然而針對50歲以下族群，大腸癌在1990年是第五大死因，2005年以來大腸癌死亡人數平均每年增加1.1%。

有些人更年輕就罹患大腸癌；腫瘤科醫生發現二、三十歲患者越來越多。

波士頓癌症研究機構Dana-Farber Cancer Institute大腸癌中心主任邁耶哈特(Jeffrey Meyerhardt)說，許多年輕患者確診大腸癌時已處於晚期。

調查顯示，50歲以下大腸癌患者中，四分之三確診時已處於晚期。

肥胖、缺乏運動以及攝取大量超加工食品都與罹患大腸癌有關。

2021年醫療志工團體美國預防服務工作小組(U.S. Preventive Services Task Force)建議國人從45歲起開始做大腸癌篩檢，但目前45至49歲的人僅37%按時接受篩檢。

醫療機構也建議，有大腸癌家族史的人應從40歲起，或者比家人確診年齡提早10年開始篩檢。

昆德蘭達說，大腸癌症狀包括血便和腹痛，但並非所有患者都有症狀；年輕人病情進展更快。

癌症 乳癌 腫瘤

