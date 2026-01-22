牽涉政府洩密辦案…華郵記者家被搜 法官暫禁讀取資料

華盛頓郵報記者涉及政府承包商洩密案遭到搜家調查。(美聯社)

華盛頓郵報 記者漢娜‧納坦森(Hannah Natanson)維吉尼亞州 住家14日遭到聯邦探員持搜查令搜索，查扣手機、筆電、錄音機、Garmin智慧型手表、可攜式硬碟等電子裝置。執法官員表示，搜查行動是涉及一家政府包商涉嫌非法取得機密資料的調查行動。維州聯邦法官21日裁定，納坦森住家遭到搜索引發的訴訟，進行初步聽證之前，裁定政府官員不得從查扣電子裝置讀取資料。

華盛頓郵報向法院提交文件，要求聯邦執法機關歸還納坦森遭到扣押的電子裝置。文件提交法院的數小時之後，聯邦治安法官波特(William B. Porter)便做出簡短裁決。華盛頓郵報對法院指出，聯邦執法機關以極為罕見的手段搜查記者住所，明顯蔑視憲法第一修正案，無視聯邦法律對新聞記者的保護。

波特在裁決書寫道，納坦森與華盛頓郵報均在文件裡舉出要求維持現狀的正當理由。波特指出，在法院能夠全面了解案情並做出裁決之前，禁止政府機關讀取納坦森電子裝置裡的資料。

波特下令聯邦政府 在1月28日之前對於裁決結果做出答辯，聽證會則於2月初舉行。

記者住家遭到執法機關搜查屬於非常罕見的案例。雖然法律允許執法機關搜索記者住家，但由於聯邦法律保障新聞自由，執法部門很難使用積極手段得知記者獲取訊息的消息來源身分。

第一修正案倡議團體指出，納坦森是第一次政府部門在國家安全洩密調查案裡搜索記者住家。

華盛頓郵報發表聲明說，報社記者保密採訪取得的資料遭到惡劣手段查扣，等於言論自由遭到扼殺，新聞採訪受到阻撓，「政府持有這些資料的每一天，都在造成無法彌補的傷害」。

聲明中說：「我們已要求法院下令政府立即歸還所有查扣資料，避免資料遭到政府使用。如果沒有做到這一點，未來將有更多新聞機構遭到突襲，透過搜查令進行審查也將成為常態。」