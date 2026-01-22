ICE探員執勤用私人手機拍攝 引侵權爭議 國安部目前無使用準則

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
移民局探員執勤時是否可用個人手機拍攝過程，遭到質疑，國安部沒有守則。圖為移民探員18日在明尼蘇達州登門逮捕非法移民。(路透)
移民局探員執勤時是否可用個人手機拍攝過程，遭到質疑，國安部沒有守則。圖為移民探員18日在明尼蘇達州登門逮捕非法移民。(路透)

有線電視新聞網(CNN)21日報導，根據數十支聯邦移民執法行動的直擊影片畫面分析，移民探員有時會拿著私人手機或公務手機，一邊行動一邊拍攝，並且大量使用手機裡的臉部辨識軟體，錄影結果除了做為行動紀錄，也可做為政府機關在社群網站的發布內容。現任與前任政府官員指出，探員在值勤現場使用私人手機錄影，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)對如何拍攝事件經過及民眾互動，缺乏明確規範。

專家指出，探員值勤期間使用各種不同裝置的鏡頭拍攝，可能引發是否符合法律規定的疑慮，例如拍攝影片應如何保存及分享，探員可能對影片動手腳也面臨質疑。

「全國警務問責計畫」(National Police Accountability Project)執行長邦茲(Lauren Bonds)說，既然不是公務配發的設備，拍攝影片就沒有保存的要求，「這就真的可能用來扭曲事實」。

報導指出，不少專家認為，執法人員在行動當中最好空出雙手，集中注意力，為何愈來愈多聯邦探員值勤時一邊拍攝。

一名國土安全部前任官員說，探員一邊行動一邊拍攝的作法堪稱新現象，部分原因是白宮要求必須為社群媒體提供更多素材，展現川普總統打擊非法移民的行動成果。

移民探員用手機在行動中錄影，跟各地警察機關的作法截然不同。警察機關讓員警配戴免持式隨身錄影器(body cameras)，目的在於方便究責，在法庭上做為合理執法的證據。

前總統拜登任內要求ICE等聯邦機關探員配戴隨身錄影器，川普上台後在2025年取消規定。

引發侵權質疑的另一個層面，是國土安全部研發臉部辨識軟體應用程式Mobile Fortify的使用。這款程式設計用意在於方便移民探員迅速透過臉部辨識確認鎖定目標，不過現在ICE探員則在城市街頭利用手機鏡頭拍攝抗議群眾及平民百姓，並且搭配Mobile Fortify使用。CNN影片分析顯示，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)探員在行動中同樣以手機拍攝民眾。

報導指出，目前並不清楚國土安全部是否訂有移民探員如何使用臉部辨識軟體的整體規範。

聯邦探員在明州聯邦大樓前站崗。(路透)
聯邦探員在明州聯邦大樓前站崗。(路透)

非法移民 臉部辨識 國土安全部

