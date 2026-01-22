我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對格陵蘭「終極方案」 傳加碼每人發100萬美元但有1前提

別只計較咖啡錢 當心四大支出巨獸「省小錢虧大錢」

川普政府承認 政府效率部員工驚爆洩社安個資

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
司法部承認有政府效率部人員未經授權，擅自進入社安局（圖）數據庫，並與第三方分享相關的社安個人數據。（美聯社）
司法部承認有政府效率部人員未經授權，擅自進入社安局（圖）數據庫，並與第三方分享相關的社安個人數據。（美聯社）

川普政府終於承認，有政府效率部(DOGE)人員未經授權，擅自進入社安局(Social Security Administration，SSA)數據庫，並與第三方分享相關的社安個人數據。

華盛頓郵報報導，數個月前有「吹哨人」爆料，指有政府效率部人員擅自進入SSA數據庫，這是最受保護的政府數據庫之一。「吹哨人」擔心涉及數億美國人的私人社安信息可能會外洩，然而SSA否認有其事。

不過在一起正在審理的案件裡，司法部16日向法庭提交的文件指出，SSA發現政府效率部一名人員與一個不明的政治倡導團體，存在一項秘密協議，要求共享社會安全數據，藉以推翻某些州的選舉結果。

根據法庭文件，SSA一直不知有這樣一個秘密協議，直到去年11月才獲悉，但強調「未發現SSA的數據已經給予該倡導組織的證據」。

SSA認為該名人員違反了「哈奇法」(Hatch Act)，即任何公僕須保持政治中立，於是將事件報告給負責調查的特別檢察官辦公室。

據華盛頓郵報披露，這名「吹哨人」是SSA前首席數據官博爾赫斯(Charles Borges)，去年8月他向國會及另外一些人爆料，指美國公民的私人數據正處於不安全環境。但當時SSA聲稱，「沒發現任何安全漏洞，會致力保護敏感的個人數據」。

眾院社會安全小組委員會的首席民主黨議員拉森(John B. Larson )以及眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)首席民主黨議員尼爾(Richard E. Neal) 20 日批評，政府效率部雇用的人員儘管未經國會批准，也不知身份，但犯下這些違反公眾信任的行為，必須依法受到最嚴厲懲處。

司法部一名官員表示，司法部尚未對DOGE展開調查，仍待內部討論決定。

有隱私專家認為，法庭文件所披露的細節，令人嚴重擔憂政府效率部人員有否遵守「隱私法」(Privacy Act)。該法規定聯邦雇員只能存取職責所需的資料。

SSA 司法部 眾院

上一則

民調：5成美國人認川普對中國言論 對在美華裔有負面影響

下一則

空服員坐姿為何「手放腿下」？關鍵時刻能降低受傷風險

延伸閱讀

川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過

川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過
民調：5成美國人認川普對中國言論 對在美華裔有負面影響

民調：5成美國人認川普對中國言論 對在美華裔有負面影響
川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」

川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」
川普不顧和平 該得最厚臉皮獎

川普不顧和平 該得最厚臉皮獎

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
華人女導演以車為家 20秒被偷家當全沒了

華人女導演以車為家 20秒被偷家當全沒了