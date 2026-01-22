川普政府承認 政府效率部員工驚爆洩社安個資

司法部承認有政府效率部人員未經授權，擅自進入社安局（圖）數據庫，並與第三方分享相關的社安個人數據。（美聯社）

川普政府終於承認，有政府效率部(DOGE)人員未經授權，擅自進入社安局(Social Security Administration，SSA )數據庫，並與第三方分享相關的社安個人數據。

華盛頓郵報報導，數個月前有「吹哨人」爆料，指有政府效率部人員擅自進入SSA數據庫，這是最受保護的政府數據庫之一。「吹哨人」擔心涉及數億美國人的私人社安信息可能會外洩，然而SSA否認有其事。

不過在一起正在審理的案件裡，司法部 16日向法庭提交的文件指出，SSA發現政府效率部一名人員與一個不明的政治倡導團體，存在一項秘密協議，要求共享社會安全數據，藉以推翻某些州的選舉結果。

根據法庭文件，SSA一直不知有這樣一個秘密協議，直到去年11月才獲悉，但強調「未發現SSA的數據已經給予該倡導組織的證據」。

SSA認為該名人員違反了「哈奇法」(Hatch Act)，即任何公僕須保持政治中立，於是將事件報告給負責調查的特別檢察官辦公室。

據華盛頓郵報披露，這名「吹哨人」是SSA前首席數據官博爾赫斯(Charles Borges)，去年8月他向國會及另外一些人爆料，指美國公民的私人數據正處於不安全環境。但當時SSA聲稱，「沒發現任何安全漏洞，會致力保護敏感的個人數據」。

眾院 社會安全小組委員會的首席民主黨議員拉森(John B. Larson )以及眾院歲出入委員會(House Ways and Means Committee)首席民主黨議員尼爾(Richard E. Neal) 20 日批評，政府效率部雇用的人員儘管未經國會批准，也不知身份，但犯下這些違反公眾信任的行為，必須依法受到最嚴厲懲處。

司法部一名官員表示，司法部尚未對DOGE展開調查，仍待內部討論決定。

有隱私專家認為，法庭文件所披露的細節，令人嚴重擔憂政府效率部人員有否遵守「隱私法」(Privacy Act)。該法規定聯邦雇員只能存取職責所需的資料。