我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

ICE無搜查令闖進家中 明州苗族男酷寒中裸身遭押走

編譯陳韻涵／綜合報導
ICE人員18日持槍破門，闖入明尼蘇達州56歲歸化公民、苗族男子陶宗利(音譯)的住處，將他戴上手銬押出家門。當時戶外酷寒，而他只穿著內褲、布希鞋，肩上披著毯子。(路透)
ICE人員18日持槍破門，闖入明尼蘇達州56歲歸化公民、苗族男子陶宗利(音譯)的住處，將他戴上手銬押出家門。當時戶外酷寒，而他只穿著內褲、布希鞋，肩上披著毯子。(路透)

明尼蘇達州56歲歸化公民、苗族男子陶宗利(ChongLy Thao，音譯)表示，移民與海關執法局(ICE)人員18日沒有令狀便持槍破門，闖入他的住處，將他戴上手銬押出家門；當時戶外是華氏14度(攝氏零下10度)的雪地，而他只穿著內褲、布希鞋(crocs)，肩上披著毯子。

路透報導，英文名為史考特(Scott)的陶宗利當天獲釋返家，他19日在家中受訪表示，這段經歷讓他感到恐懼、羞恥與絕望。

陶宗利表示，他的兒媳在18日下午告訴他，ICE探員正猛力敲打他位於聖保羅的住家大門。他告訴她不要開門。隨後，戴著面罩的探員強行闖入，將槍口指向家人並對他們大聲喝斥。

「我當時全身發抖，」他說。「他們沒有出示任何搜查令，就直接破門而入」。

陶宗利表示，在被拘押時，他曾請兒媳幫他找身分證件，但探員告訴他們不想看。接著，在他四歲的孫子目睹並哭泣的情況下，史考特只穿著布希鞋和內褲、肩上裹著一條毯子，雙手上銬被帶走。

陶宗利說，探員把他載到「荒郊野外」，並在寒冷的天氣中要求他下車，好替他拍照。他說自己當時害怕會遭到毆打。探員要求他出示身分證件，但先前正是探員阻止他去拿證件的。

陶宗利表示，探員最終才發現他是沒有任何犯罪紀錄的美國公民；一、兩個小時後，他們把他送回家。在那裡，探員要求他出示身分證件，隨後便離開了，既沒有為拘留他道歉，也沒有為破壞他家的門道歉。

陶宗利遭移民幹員押解移送的照片在社群媒體上瘋傳，招致外界質疑聯邦執法人員濫權。家屬形容執法探員的行動「毫無必要、侮辱人，且對他造成深刻的心理創傷」。

ICE人員18日持槍破門，闖入明尼蘇達州56歲歸化公民、苗族男子陶宗利(音譯)的...
ICE人員18日持槍破門，闖入明尼蘇達州56歲歸化公民、苗族男子陶宗利(音譯)的住處，將他戴上手銬押出家門。當時戶外酷寒，而他只穿著內褲、布希鞋，肩上披著毯子。(路透)

國土安全部(DHS)回應說，執法人員當時在該地址調查兩名有性犯罪前科、且已收到遣返令的嫌疑人，陶宗利因拒絕接受指紋與臉部辨識而遭短暫拘留，整個行動符合執法程序標準。

國安部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)在一份聲明中表示：「他的外貌特徵符合逮捕目標的描述。如同任何執法機構，為了公共安全與執法人員的安全，在行動中將屋內所有人暫時控制是標準作業程序。」

陶宗利在1974年四歲時隨父母自寮國來美，1991年歸化成美國公民，他被逮捕當下一度擔心可能被遣返回無親無故的寮國，「我當時祈禱著，心想，上帝呀，請幫幫我，我沒做錯任何事。他們為什麼要這樣對我？我連衣服都沒穿」。

陶宗利表示，他計畫對國安部提起民權訴訟，因為已不再覺得在自己家中睡覺是安全的。「我一點都不覺得安全，我做錯了什麼？我什麼都沒做」。

美國公民 遣返 移民

上一則

妨礙移民執法？明州州長、官員收司法部傳票

延伸閱讀

明州州長、市長等官員 收到大陪審團6張傳票

明州州長、市長等官員 收到大陪審團6張傳票
風寒效應 明州體感溫度驟降至-30℉ 這周將冷到最低點

風寒效應 明州體感溫度驟降至-30℉ 這周將冷到最低點
明州聖保羅苗族市長賀高麗 也擔心因「外貌或族裔」被ICE攔查

明州聖保羅苗族市長賀高麗 也擔心因「外貌或族裔」被ICE攔查
遇ICE盤查出示REAL ID有用嗎？ 國安部：不能當公民證明

遇ICE盤查出示REAL ID有用嗎？ 國安部：不能當公民證明

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
陶宗利被押出家門。（路透）

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

2026-01-19 22:22
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩
WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲