ICE無搜查令闖進家中 明州苗族男酷寒中裸身遭押走

明尼蘇達州56歲歸化公民、苗族男子陶宗利(ChongLy Thao，音譯)表示，移民 與海關執法局(ICE)人員18日沒有令狀便持槍破門，闖入他的住處，將他戴上手銬押出家門；當時戶外是華氏14度(攝氏零下10度)的雪地，而他只穿著內褲、布希鞋(crocs)，肩上披著毯子。

路透報導，英文名為史考特(Scott)的陶宗利當天獲釋返家，他19日在家中受訪表示，這段經歷讓他感到恐懼、羞恥與絕望。

陶宗利表示，他的兒媳在18日下午告訴他，ICE探員正猛力敲打他位於聖保羅的住家大門。他告訴她不要開門。隨後，戴著面罩的探員強行闖入，將槍口指向家人並對他們大聲喝斥。

「我當時全身發抖，」他說。「他們沒有出示任何搜查令，就直接破門而入」。

陶宗利表示，在被拘押時，他曾請兒媳幫他找身分證件，但探員告訴他們不想看。接著，在他四歲的孫子目睹並哭泣的情況下，史考特只穿著布希鞋和內褲、肩上裹著一條毯子，雙手上銬被帶走。

陶宗利說，探員把他載到「荒郊野外」，並在寒冷的天氣中要求他下車，好替他拍照。他說自己當時害怕會遭到毆打。探員要求他出示身分證件，但先前正是探員阻止他去拿證件的。

陶宗利表示，探員最終才發現他是沒有任何犯罪紀錄的美國公民 ；一、兩個小時後，他們把他送回家。在那裡，探員要求他出示身分證件，隨後便離開了，既沒有為拘留他道歉，也沒有為破壞他家的門道歉。

陶宗利遭移民幹員押解移送的照片在社群媒體上瘋傳，招致外界質疑聯邦執法人員濫權。家屬形容執法探員的行動「毫無必要、侮辱人，且對他造成深刻的心理創傷」。

國土安全部(DHS)回應說，執法人員當時在該地址調查兩名有性犯罪前科、且已收到遣返 令的嫌疑人，陶宗利因拒絕接受指紋與臉部辨識而遭短暫拘留，整個行動符合執法程序標準。

國安部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)在一份聲明中表示：「他的外貌特徵符合逮捕目標的描述。如同任何執法機構，為了公共安全與執法人員的安全，在行動中將屋內所有人暫時控制是標準作業程序。」

陶宗利在1974年四歲時隨父母自寮國來美，1991年歸化成美國公民，他被逮捕當下一度擔心可能被遣返回無親無故的寮國，「我當時祈禱著，心想，上帝呀，請幫幫我，我沒做錯任何事。他們為什麼要這樣對我？我連衣服都沒穿」。

陶宗利表示，他計畫對國安部提起民權訴訟，因為已不再覺得在自己家中睡覺是安全的。「我一點都不覺得安全，我做錯了什麼？我什麼都沒做」。