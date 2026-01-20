假觀光真生育 國會議員促阻中國人免簽遊關島

三位共和黨籍聯邦參議員要求終止「中國公民免簽證訪問美國屬地關島和北馬里亞納群島」計畫，指該計畫變相鼓勵中國公民「生育旅遊」。(美聯社)

三位共和黨籍聯邦參議員聯名致函川普 政府，要求終止「中國公民免簽證訪問美國屬地關島(Guam)和北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)」計畫，指該計畫變相鼓勵中國公民「生育旅遊」，快速取得美國公民 身份，讓美國面臨重大安全威脅。

川普總統20日在慶祝第二任期屆滿周年記者會上，也談到中國「生育旅遊」和出生公民權等議題，指「中國正從中牟取暴利；他們來美生子，孩子成為美國公民，享受所有福利」。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，關島-北馬里亞納群島免簽計畫於2009年設立，允許持香港護照者免簽停留最多45天。計畫設立幾年內，北馬里亞納群島首府塞班島(Saipan)成為生育旅遊熱門地點。到了2024年，島上遊客生育子女數量顯著下降。拜登政府任期最後幾周擴大該計畫，允許中國公民免簽證停留最長14天。

史考特(Rick Scott)、班克斯(Jim Banks )和穆林(Markwayne Mullin)三位參議員15日致函國土安全部長諾姆(Kristi Noem)和內政部長柏根(Doug Burgum)，指該免簽計畫造成長期安全風險，透過該計畫出生者，最終可能「申請美國聯邦政府高級職位，還可能因精通中文獲優先考慮」，「(中國國家主席)習近平及其繼任者會非常樂意利用這個安全漏洞。」

該信並稱「生育旅遊」已讓北馬里亞納群島唯一公立醫院「不堪負荷」。議員們要求川普政府28日以前做出回應。

保守派智庫傳統基金會研究員漢金森(Simon Hankinson)表示，免簽計畫應只限於共享犯罪紀錄資訊且公民很少逾期滯留的國家。漢金森說：「這些條件，中國都不適用。我們不該有任何涉及中國的免簽計畫。」

美國海關與邊境保護局(CBP)去年4月曾暫停處理該計畫申請，後來在7月恢復。馬里亞納群島旅遊局7月表示，計畫停擺導致訪客人數下降30%，飯店空置率飆升。該機構稱，「免簽計畫是香港和中國免簽旅客『輸送道』，是重振當地旅遊經濟迫切所需。」