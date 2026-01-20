明州聖保羅苗族市長賀高麗 也擔心因「外貌或族裔」被ICE攔查

我的頻道

特派員黃惠玲／綜合報導
明州首府聖保羅市市長賀高麗轉達居民反映，指ICE探員在行動中詢問「亞裔家庭住在哪裡」。(路透)
明州首府聖保羅市市長賀高麗轉達居民反映，指ICE探員在行動中詢問「亞裔家庭住在哪裡」。(路透)

明尼蘇達州首府聖保羅市(St. Paul)市長賀高麗(Kaohly Her，音譯)日前在一場聽證會上指出，多名居民曾向她反映，ICE探員在行動中詢問社區中「亞裔家庭住在哪裡」，令社區陷入恐懼。賀高麗並透露，她自己也收到提醒，要隨身攜帶身分證件以證明合法身分，以防被針對外貌或族裔身分攔查。

賀高麗是聖保羅市首位女性、亞裔及首位苗族(Hmong)市長。她出生於寮國(Laos)，年幼時隨家人作為苗族難民移民到美國，最初定居伊利諾州與威斯康辛州，後來落腳明尼蘇達州。她於2025年11月的選舉中擊敗尋求連任的市長，並於2026年1月2日就職，寫下歷史性紀錄。

賀高麗16日在一場聽證會中表示，ICE的行動不僅威脅居民安全，也對地方經濟造成衝擊。她指出，不少在地業者營業額驟降逾六成，學校因家長與學生擔憂安全而提供線上教學。部分行動還涉及使用催淚瓦斯對學生與兒童，賀高麗批評這些作法使社區成為「川普政府對美國民主、自由及權利的前線」。

該場聽證會由明州國會眾議員歐瑪(Ilhan Omar)主持，聽證會題為「被綁架與消失：川普對明州的致命攻擊(Kidnapped and Disappeared : Trump's Deadly Assault on Minnesota)」，聚焦ICE自去年底展開的「Metro Surge」執法行動，以及伴隨而來的逮捕、社區恐慌與法律爭議。明州與明尼阿波利斯、聖保羅兩個「雙子城」已聯合提起訴訟，指控聯邦行動違憲並違反居民基本權利。

歐瑪指出，多名美國公民亦在行動中被短暫拘留後獲釋，並指控ICE執法侵犯基本權利，造成社區不安。華盛頓州國會眾議員普傑亞帕爾(Pramila Jayapal)亦出席聽證，譴責聯邦政府的移民執法策略，指出這些行動不僅針對移民，也對美國公民造成廣泛恐懼與權利侵蝕。

賀高麗呼籲，ICE應撤離聖保羅，並提到社區居民的安全與經濟復甦亟需保護。

對於是否隨身攜帶護照的提醒，在聖保羅周邊經營中餐館的華裔東主向本報表示，因為擔心美國護照帶來帶去容易丟失，所以他跟家人們都把美國護照拍照存在手機檔案，以備不時之需，並減少一旦被盤查身分時可能的麻煩。

明州苗族美國公民零下14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走
吃完飯返餐館逮3員工 ICE明州行動引發怒火
聖保羅首位亞裔市長：ICE查亞裔住處 我也被提醒帶證件
ICE槍殺案 多家民調顯示逾半民眾認為不當使用武力

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平
中國去年新生兒不到800萬「相當於乾隆三年的水平」