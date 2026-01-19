我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

零下14度 明州苗族美國公民僅穿短褲披毯被ICE押走

密西根大雪 I-196公路連環撞 多人受傷道路封閉

中央社／密西根州哈德森維爾19日綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
密西根州渥太華郡發布冬季風暴警告，車輛在密西根湖大道上行駛。(美聯社)
密西根州渥太華郡發布冬季風暴警告，車輛在密西根湖大道上行駛。(美聯社)

隨著大湖效應帶來的降雪覆蓋美國密西根州，19日有超過100輛車輛在一條州際公路上連環相撞或滑出路面。執法官員表示，他們正在努力搶通道路。

中央社引述法新社報導，密西根州警察表示，196號州際公路（I-196）上有多輛大型聯結車與汽車相撞，導致許多車輛衝出路面，引發多起「滑出事故」，造成多人受傷，但「據信無人死亡」。

這起發生在19日上午的事故，涉及30到40輛半掛式卡車連環相撞，堵塞這條平時車流繁忙的州際公路；事故發生數小時後，196號州際公路仍然封閉。

隨著冬季風暴持續在這個地區帶來降雪，氣溫預計將下滑至攝氏零下22度，其中包括風寒效應，官員19日敦促駕駛人在「險峻」的天候下減速慢行。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，預計夜間將出現「降雪與飛雪」，積雪量可高達4英吋，使得本輪暴風雪在密西根州西南部與中西部部分地區的累積積雪量將高達14吋。

美聯社報導，駕駛人麥塔（Pedro Mata Jr.）表示，事故發生前，他以時速32到40公里的速度行駛時，漫天風雪席捲道路，導致他幾乎看不清前方車輛。他順利將自己的皮卡車安全停妥，但隨後決定將車子開進中央分隔島，以避免遭後方車輛追撞。

麥塔說：「光聽著身後不斷傳來的碰撞聲響，就覺得有點嚇人。我能看到前方，但完全不知道背後發生了什麼事。」

這起車禍只是席捲美國的冬季風暴帶來的最新災情。美國國家氣象局已針對多州發布極端低溫或冬季風暴警告，預警範圍從明尼蘇達州北部開始，往南與往東延伸至威斯康辛州、印第安納州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州與紐約州

密西根州渥太華郡（Ottawa County）警長辦公室表示，已接獲多起車禍與聯結車折疊式打滑事件，另有大量車輛滑出路面。受困駕駛正由巴士接駁至哈德森維爾高中（Hudsonville High School），以便尋求協助或安排後續接送。

密西根州 俄亥俄州 紐約州

上一則

明州苗族美國公民零下14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

延伸閱讀

最強寒流報到 日氣象廳警告大雪恐降5天

最強寒流報到 日氣象廳警告大雪恐降5天
最強寒流壟罩全美「體感溫度直降零下30度」 將凍到這時候

最強寒流壟罩全美「體感溫度直降零下30度」 將凍到這時候
小長假遇連日降雪 曼哈頓華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一

小長假遇連日降雪 曼哈頓華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一
大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大

停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平