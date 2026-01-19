住房危機／去年查封房產劇增14% 佛州最嚴重 今年可能更糟

我的頻道

編譯王曉伯／綜合報導　
全美住房危機持續擴大，去年遭查封的房產劇增。專家警告，住房危機今年可能還會進一步惡化。(美聯社)
全美住房危機持續擴大，去年遭查封的房產劇增。專家警告，住房危機今年可能還會進一步惡化。(美聯社)

全美住房危機持續擴大，去年遭查封的房產劇增14%，逾36.7萬件，其中以佛羅里達州的情況最為嚴重。專家警告，住房危機今年可能還會進一步惡化。

根據房地產分析公司ATTOM的數據，2025年全美共有36萬7460件房產因屋主繳不出房貸而遭到查封，較前一年增加14%。經濟學家桑多(Michael Szanto)指出，如果就業市場持續不振，查封的房產件數恐怕還會加速增加。美國去年就業市場僅增加58萬4千個就業機會，是自2003年以來，非衰退年裡最差的。

查封房產增加，其意涵不僅是繳不出房貸的人增加，同時也意味銀行的拍賣屋大增，拉低附近地區的房價。此外，也顯示民眾的財務狀況惡化，屋主因貸款利率太高無法負擔房貸，意味他也可能繳不起信用卡債與車貸。影響所及，民眾的負擔能力危機意識升高，開始減少食品、交通與保健等方面的支出，從而又對經濟成長造成壓力。

就各州來看，房產危機最嚴重的是佛州，每230件房產就有一件查封，其次是德拉瓦，每240件就有一件查封，第三名是南卡羅來納，每242件有一件查封，伊利諾與內華達也名列房產查封五大州之一，都是每248件房產就有一件查封。由此顯示，美國房產危機與民間財務緊縮的情況不是集中在某些地區，而是已蔓延開來。

就都會區來看，危機蔓延的情況更令人擔心。在人口20萬人以上的225個都會區中，佛州的萊克蘭(Lakeland)的房產查封率去年最高，每145件就有一件，其次是南卡羅來納的哥倫比亞(Columbia)，每165件有一件查封，排名第三的是俄亥俄的克里夫蘭(Cleveland)，187件就有一件查封，接著又是在佛州的開普科勒爾(Cape Coral)，189件有一件查封，新澤西的亞特蘭大(Atlantic)，192件有一件查封。專家指出，依此來看，陽光帶地區與退休市場的住房危機最嚴重。

在人口超過100萬人的大都市，房市壓力也相當沉重，佛州的傑克遜維爾(Jacksonville)去年情況最糟，每200件房產就有一件查封，其次是拉斯維加斯的210件、芝加哥的214件與奧蘭多的217件。　　　

