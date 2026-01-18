民主黨重新掌權 維州首位女州長就職 暗批川普

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
身著白外套的史潘柏格(左，舉手者)17日中午在州府里奇蒙(Richmond)正式宣誓就任維吉尼亞州第75任州長。(美聯社)

維吉尼亞州誕生250年來首位女性州長，民主黨籍的史潘柏格(Abigail Spanberger)17日中午在州府里奇蒙(Richmond)正式宣誓就任第75任州長。

綜合美聯社、華盛頓郵報等報導，史潘柏格的上任也標誌著維州政治開啟了新篇章。民主黨人掌控州政府權力，而共和黨總統川普則在鄰近的華府白宮執政。

史潘柏格在題為「團結邁向維吉尼亞的未來」(United for Virginia's Future)的就職演說中表示，深知此刻的歷史意義及重要性，並由衷感謝那些世世代代為女性爭取投票權的人。

她在演說中含蓄批評總統川普，表示「我知道你們很多人都對華盛頓的魯莽行事感到擔憂，你們擔心那些正在損害我們社區、削減醫療保健服務、危及農村醫院並推高醫療成本的政策」。

她強調是時候讓解決維州物價上漲、醫療保健系統受到衝擊等問題。

這天的宣誓儀式還有另外兩名民主黨人，包括副州長哈什米(Ghazala F. Hashmi)，她手按古蘭經宣誓，成為美國首位擔任州級公職的穆斯林女性；另一個是維州首位黑人女檢察長瓊斯(Jay Jones)。

就職前夕，史潘柏格公布了多項重要人事任命，提名康威(Jenna Conway)出任州教育總監，任命安德魯斯(Connor Andrews)為副秘書長，曾任州長辦公室農業與林業助理廳長的陳納莉(Carrie Chenery)獲任命為商業與貿易廳長。

在史潘柏格壓力下，維吉尼亞大學(U-Va)五名校董也在她就任前夕自行辭職，他們都是共和黨籍前州長楊京(Glenn Youngkin)所任命。

史潘柏格上任後馬上調整州內各大學的領導層，除任命27人填補三所公立大學的校董會空缺外，並簽署行政命令審查任命程序。

種種改組措施是發出訊號，民主黨人將迅速撤除楊京執政期間，對維州高校所實行的種種措施及政策，誓言要對該州公立大學的管理方式作出更多改革。

新任州檢察長的瓊斯上任後第一個行動，就是解雇了喬治梅森大學(George Mason)及維吉尼亞軍事學院(VMI)的總法律顧問。

