我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

每天生吃百隻麵包蟲、蟑螂 芝城男：味道像奶油爆米花

淨資產逾500萬…120萬人未來10年將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由於嬰兒潮世代將逐漸交棒，預計未來十年會有38兆元財富傳承，將影響各方面經濟。(美聯社)
由於嬰兒潮世代將逐漸交棒，預計未來十年會有38兆元財富傳承，將影響各方面經濟。(美聯社)

華爾街日報報導，房地產仲介機構「科威國際不動產全球豪宅」(Coldwell Banker Global Luxury)最新報告指出，大約120萬名淨資產超過500萬元的個人，未來十年將傳承共計38兆元財產，在高端房地產市場產生漣漪效應；X世代(Gen Xers)與千禧世代(Millennials)民眾未來十年將在全球各地繼承大約4.6兆元房地產，其中將近2.4兆元房地產位於美國，某些擁有較高淨資產的家庭紛紛開始跟兒女討論繼承問題，預做決策。

富裕家庭的父母在孩子人生第一次買房時給予幫助並不是新現象，但房地產仲介表示，在高端房地產市場，如今愈來愈多家長不再等待孩子繼承，而是早一步出手幫孩子買豪宅。以曼哈頓為例，豪宅交易有愈來愈多占比來自家族資金。

房地產仲介機構指南針(Compass)專門服務超級富豪的經紀人史萊特(Ian Slater)說，以前看到的狀況是父母幫25歲到30歲孩子購買300萬到500萬元之間的公寓，現在看到則是幫孩子買1500萬到3000萬元價格的公寓。

富豪家長為孩子購買的公寓大多集中在擁有獨立產權的康斗公寓(Condo)，不是合作公寓(Co-ops)。豪宅仲介奧里葛歐(Clayton Orrigo)說，幫孩子買房時，合作公寓絕對碰不得，因為許多合作公寓管理委員會要求住戶必須證明有經濟獨立能力。

奧里葛歐分析，獨立產權公寓相對較為靈活，對於要在全球各地傳承房地產的家長來說特別理想，父母可以透過有限責任公司(LLC)或家族信託幫孩子買房，如果孩子調派到其他國家上班，公寓還能出租。他表示，富豪家庭初步看房之後，接下來房地產仲介的接洽對象就是家族辦公室。

由於傳承金額龐大，許多富豪家長已經開始跟孩子溝通。

靠創辦金融科技公司致富、家庭資產約5億元的58歲創業家卡斯特羅(Bobby Castro)說，提早規畫兒女繼承資產是因為擔心自己跟妻子建立的財富會被孩子揮霍一空。他說，曾經看過報導指出，富二代把第一代畢生心血敗光的機率超過70%，「這是令人覺得害怕的統計數字」。

卡斯特羅透過家族信託，幫每個孩子購買價格200萬元到300萬元間的房子，晚年希望與兒孫住近一些。

房地產 華爾街 曼哈頓

上一則

挖沙坑突坍塌 佛州2少年遭活埋亡 「2人情同手足」

下一則

父母都未接種疫苗 猶他州4歲女童流感逝

延伸閱讀

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
甲骨文艾里森舊金山豪宅4500萬成交 成房市復甦指標

甲骨文艾里森舊金山豪宅4500萬成交 成房市復甦指標
賀錦麗擴大南加「房產版圖」 815萬買馬里布豪宅

賀錦麗擴大南加「房產版圖」 815萬買馬里布豪宅
擴大南加「房產版圖」賀錦麗夫婦砸815萬買馬里布豪宅

擴大南加「房產版圖」賀錦麗夫婦砸815萬買馬里布豪宅

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

2026-01-15 10:35
民航機師待遇雖高，但必須受嚴格聯邦法規限制，並且承受許多挑戰與壓力。(美聯社)

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

2026-01-10 01:05

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議