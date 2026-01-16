小鎮指控擅加廚房和出租房 新州退休華醫自修法律打官司

新澤西州 小鎮特克斯伯里(Tewksbury Township)一獨棟住宅屋主去年12月遭鎮政府向州高等法院提告，指其未經許可擅自加建廚房並出租房間，索討22萬元積欠罰款。華裔屋主退休 醫生盧傑森(Jason Lu，音譯)和妻子朱蘭(Lan Zhu，音譯)堅稱他們「沒做錯任何事」，自修法律速成課程、惡補知識為自己辯護。高等法院訂16日裁決。

新州 媒體NJ Advance Media報導，盧傑森和朱蘭與特克斯伯里鎮之間的「房事糾紛」已纏鬥三年多；事態在去年12月升高，鎮政府向高等法院提起訴訟，要求停止出租行為、強制檢查房屋並追繳違規罰款。

1992年自中國上海來美的盧傑森表示，鎮政府行徑與提告，侵犯了他的權利。他2022年退休後，決定將夫婦共有的8500平方呎房屋部分臥室出租；目前三名房客都是專業人士，租金有助他們支付每年2萬8000元房產稅，並填補了退休後的社交活動空白。

特克斯伯里鎮是新州收入最高社區之一，當地居民收入中位數為18萬8500元。涉及糾紛的房屋建於1993年，有8間臥室和5間浴室，佔地2.79英畝。

法庭文件顯示，2022年6月該屋首次因為在單戶住宅區內經營多戶住宅而被點名；盧傑森曾致函鎮政府表示不再出租房間。2023年12月，鎮政府再次針對該棟房屋出租屋內空間開出違規通知，並指其未經許可建造第二個廚房。

盧傑森辯稱，廚房在他搬來時即已存在，房屋原始入住許可證也有紀錄，政府「沒理由檢查」。屋主委託律師上訴，但亨特頓郡(Hunterdon County)建築上訴委員會2024年12月維持政府違規通知，並指示屋主30天內允許檢查。

去年底陸續有居民匿名向鎮政府檢舉，指該屋仍存在出租行為，「房屋周圍停放多達八輛車，車輛頻繁進出，影響周邊居民安寧、安全和房價。」

盧傑森對他的租屋行為表示，「人們有需求，我們恰好可以供應，所以我們想這麼做。」鎮政府向法院提出簡易判決動議，盧傑森則要求原告撤回訴訟。