威瑞森斷訊 影響橫跨東西岸 數十萬用戶受災 每戶發20元抵用金

全美最大無線電信公司「威瑞森」14日發生大規模斷網事件，導致數十萬用戶的語音與數據服務中斷約七小時，直至當晚10時許才恢復。(路透)

電信巨頭「威瑞森」(Verizon)14日發生大規模網路中斷事件，導致全美數十萬用戶的語音與數據服務中斷約七小時，許多用戶無法使用語音、簡訊和網路數據，部分行動裝置螢幕甚至顯示「SOS」字樣，影響橫跨東岸與西岸，包括華府 及紐約等多數地區。

社群媒體 「X平台」消息顯示，威瑞森訊號故障始於美東14日中午時分，下午情況最嚴重；威瑞森官方X平台帳號貼文顯示，斷網情況已於當晚10時許恢復。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，威瑞森的用戶數超過1億4600萬人，是全美第一大無線通訊公司，其工程師第一時間表示已積極介入修復；當晚8時仍有約3萬3000名用戶回報無法連線，時至晚間9時，威瑞森官網仍以黃色橫幅提醒「努力恢復中」，且未說明故障原因或預計修復時間。

威瑞森隨後在社群媒體發布多次聲明致歉，並承諾給予受影響用戶每人20元補償金額度，可用於折抵電信費用。

部分用戶起初反映，T-Mobile與AT&T的服務也出現狀況，但這兩家公司均澄清其網路運作正常。

這起通訊中斷事件引起政府高度關注，紐約州眾議員 畢范(Anil Beephan，共和黨)已寫信給聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)，批評此事對公共安全造成「重大且不可接受的影響」，包括干擾緊急通訊系統與關鍵回應系統的穩定性。

畢范強調，大型電信商持續的不穩定性，引發外界憂慮美國整體通訊基礎設施的強韌度與可靠性。

FCC表示已注意到此次事件，將持續監控事態發展。

此次通訊中斷緊急回應系統，華府、紐約市等多個大都市的AlertDC緊急通知系統向居民發送訊息，提醒若遇緊急狀況且無法使用威瑞森設備連線，則須改用其他電信商的設備、市內電話，或親自前往警察局與消防隊報案。

威瑞森並未公布此次斷訊事件實際受影響客戶人數，但根據網路和線上服務即時監控平台Downdetector統計，全美當天至少有18萬威瑞森用戶抱怨無法連線。