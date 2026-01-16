我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

威瑞森斷訊 影響橫跨東西岸 數十萬用戶受災 每戶發20元抵用金

編譯陳韻涵／綜合報導
全美最大無線電信公司「威瑞森」14日發生大規模斷網事件，導致數十萬用戶的語音與數據服務中斷約七小時，直至當晚10時許才恢復。(路透)
全美最大無線電信公司「威瑞森」14日發生大規模斷網事件，導致數十萬用戶的語音與數據服務中斷約七小時，直至當晚10時許才恢復。(路透)

電信巨頭「威瑞森」(Verizon)14日發生大規模網路中斷事件，導致全美數十萬用戶的語音與數據服務中斷約七小時，許多用戶無法使用語音、簡訊和網路數據，部分行動裝置螢幕甚至顯示「SOS」字樣，影響橫跨東岸與西岸，包括華府及紐約等多數地區。

社群媒體「X平台」消息顯示，威瑞森訊號故障始於美東14日中午時分，下午情況最嚴重；威瑞森官方X平台帳號貼文顯示，斷網情況已於當晚10時許恢復。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，威瑞森的用戶數超過1億4600萬人，是全美第一大無線通訊公司，其工程師第一時間表示已積極介入修復；當晚8時仍有約3萬3000名用戶回報無法連線，時至晚間9時，威瑞森官網仍以黃色橫幅提醒「努力恢復中」，且未說明故障原因或預計修復時間。

威瑞森隨後在社群媒體發布多次聲明致歉，並承諾給予受影響用戶每人20元補償金額度，可用於折抵電信費用。

部分用戶起初反映，T-Mobile與AT&T的服務也出現狀況，但這兩家公司均澄清其網路運作正常。

這起通訊中斷事件引起政府高度關注，紐約州眾議員畢范(Anil Beephan，共和黨)已寫信給聯邦通訊委員會(FCC)主席卡爾(Brendan Carr)，批評此事對公共安全造成「重大且不可接受的影響」，包括干擾緊急通訊系統與關鍵回應系統的穩定性。

畢范強調，大型電信商持續的不穩定性，引發外界憂慮美國整體通訊基礎設施的強韌度與可靠性。

FCC表示已注意到此次事件，將持續監控事態發展。

此次通訊中斷緊急回應系統，華府、紐約市等多個大都市的AlertDC緊急通知系統向居民發送訊息，提醒若遇緊急狀況且無法使用威瑞森設備連線，則須改用其他電信商的設備、市內電話，或親自前往警察局與消防隊報案。

威瑞森並未公布此次斷訊事件實際受影響客戶人數，但根據網路和線上服務即時監控平台Downdetector統計，全美當天至少有18萬威瑞森用戶抱怨無法連線。

社群媒體 華府 眾議員

上一則

不打電話發簡訊 Z世代「逃避交談」帶來更深層的問題

下一則

萊頓學術論文排名 浙大擠下哈佛稱冠 前十名有八所來自中國

延伸閱讀

官員：阿拉伯4國憂受波及 密集磋商阻美國攻擊伊朗

官員：阿拉伯4國憂受波及 密集磋商阻美國攻擊伊朗
WSJ：北京拉美布局戰略後撤 測試西半球歸美 台海歸中

WSJ：北京拉美布局戰略後撤 測試西半球歸美 台海歸中
美中台關係座談 1/27華府登場 國民黨主席鄭麗文擬上半年訪美

美中台關係座談 1/27華府登場 國民黨主席鄭麗文擬上半年訪美
數十萬手機用戶斷網 威瑞森通訊致歉搶修將賠償

數十萬手機用戶斷網 威瑞森通訊致歉搶修將賠償

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
劫機犯「DB庫柏」(D.B. Cooper)的畫像。（美聯社檔案照）

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

2026-01-08 11:36
民航機師待遇雖高，但必須受嚴格聯邦法規限制，並且承受許多挑戰與壓力。(美聯社)

美航機師網曬薪水單「有很多0」6位數年薪羨煞網友

2026-01-10 01:05

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力