民調：7成受訪民眾認為美國不應軍事介入伊朗

編譯陳韻涵／綜合報導
一名伊朗婦女悼念在動亂中死亡的安全部隊成員。這場騷亂至少已造成數千人死亡。（路透）
一名伊朗婦女悼念在動亂中死亡的安全部隊成員。這場騷亂至少已造成數千人死亡。（路透）

昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調顯示，約70%受訪民眾認為，美國不該因為伊朗嚴厲鎮壓國內暴亂而攻擊伊朗；美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)民調則發現，56%民眾不贊同川普總統對外用兵，61%不支持他的外交政策。

「國會山莊報」報導，昆尼別克大學1月8日至12日訪查1133名受訪者的民調顯示，約70%受訪者認為，美國不應介入伊朗局勢；18%的人支持軍事干預，另有12%未明確表態。

從政黨分布來看，民主黨(79%)與獨立人士(80%)的反對態度最明顯，他們認為，就算伊朗示威活動中出現死傷，美國也應避免介入且不應動武；共和黨內部意見分歧，53%的人反對軍事介入，但35%的人認為美國需要更積極干涉伊朗事務。

調查同時顯示，美國社會普遍支持國會對戰爭決策的監督角色。約70%受訪者認為，如果川普提出動武請求，必須取得國會同意，其中民主黨支持度高達95%，獨立人士為78%，共和黨也有54%表示認同。

昆尼別克大學民調分析師馬洛伊(Tim Malloy)指出，選民對美國可能捲入伊朗內部動亂明確說「不」，並認為國會授權應是避免貿然動武的關鍵。

另一方面，美聯社與NORC於1月8日至11日，在委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)被捕後，對1203名成人所做的民調顯示，56%的美國成人認為川普在海外軍事干預上越權行事；61%不贊同其整體外交政策，57%不滿川普處理委內瑞拉問題的方式。

美聯社與NORC的民調結果與川普近期強硬的外交立場形成強烈對比，凸顯民意對委內瑞拉、伊朗和格陵蘭議題的明確立場。

53%的受訪者認為，美國介入委內瑞拉在遏止毒品走私方面「整體上是好事」，44%認為此舉對委內瑞拉人民「利大於弊」；但對美國國家安全與經濟是否受益，受訪民眾的意見明顯分歧。

