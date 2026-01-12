供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
「陽光地帶」城市由於豪華公寓供過於求，鳳凰城逾半待租房屋，對租客至少免除一個月租金。（美聯社檔案照）
「陽光地帶」城市由於豪華公寓供過於求，鳳凰城逾半待租房屋，對租客至少免除一個月租金。（美聯社檔案照）

華爾街日報12日分析，「陽光地帶」(Sunbelt)城市由於豪華公寓供過於求，如今租客獲得優惠愈來愈多，其中又以鳳凰城提供的優惠最吸引人，根據租賃網站Apartment List的2025年10月統計，鳳凰城待租房屋當中有54%提供至少一個月免租金的條件，比例之高在全國所有都會區裡名列第一，丹佛、北卡羅來納州夏洛特同樣供過於求，逾半待租房屋提供一個月免租金的優惠。

「陽光地帶」租屋市場與東西兩岸的的狀況形成明顯對比，紐約、洛杉磯租客要找房子，目前仍面臨激烈競爭。

為了吸引租客，「陽光地帶」城市的租屋優惠愈來愈多。疫情期間，隨著遠距上班勞工大量湧入，鳳凰城等城市興建高檔公寓，到了現在則變成供過於求，這個現象代表著租客能夠爭取到較多福利，例如一個月到三個月免租金的折扣。

某些房東還推出亞馬遜禮卡(Amazon gift cards)、體育活動門票折扣、免費搬家卡車等條件。

不過，從鳳凰城對租客較為有利的環境可以看出，高端公寓在市場上嚴重過剩。房地產開發商疫情期間在「陽光地帶」城市興建數量創下歷史紀錄的公寓，如今面臨找不到足夠的租客能夠住滿。

26歲研究所學生朱達(Da Joo，音譯)2025年夏天輕鬆簽下兩個月免房租的公寓合約。新完工的公寓大樓是2022年開始招租，設施包括共享辦公室空間、屋頂露台、游泳池、健身中心。獲得兩個月房租減免的優惠之後，算下來朱達與室友每個月只要一起分攤大約1900元的租金。

她說，可以住的公寓大樓很多，房東公司都在拚命推銷。但她表示，續約時租金可能就會上漲，「若他們再次提供優惠，我會非常驚訝」。

數據顯示，房租優惠集中在豪華的新建公寓，住在老舊公寓的低收入族群很少獲得優惠。由於低收入租客選擇較少，房東對於房價掌控較多主控權。

