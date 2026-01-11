小甘反疫苗政策 激發民主黨籍醫師參選議員

疫苗懷疑論者小羅勃·甘迺迪出任衛生部長以來、一連串措施令許多醫學界人士不安，也激發眾多民主黨籍醫師投身競選國會議員。(美聯社)

疫苗懷疑論者小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)出任衛生部長以來、接連改變免疫接種指南並否決政府內部科學家意見，令許多醫學界人士不安，也激發眾多民主黨 籍醫師投身競選國會議員。

華爾街日報報導，儘管共和黨 內具有醫生背景的現任議員比民主黨多，人數為14比6，但今年民主黨推出的醫生背景候選人，比共和黨更多。據政治招募團體追蹤數據和競選文件顯示，至少有9位民主黨籍醫生宣布參選2026年國會選舉，共和黨迄今只有1位醫生正式啟動競選活動。

華裔兒科醫生兼前加州州參議員潘君達(Richard Pan)是民主黨籍醫生競選國會議員浪潮中的一員；他在近十年前參與起草美國最嚴格疫苗法案之一，當時成為反疫苗者攻擊目標，並與小甘迺迪 產生分歧。

潘君達表示，小甘迺迪被任命衛生部長，促使他決定競選加州沙加緬度地區聯邦眾議員席次，他要「像在加州那樣，在華府戳破小甘迺迪的謊言」。

支持民主黨醫生背景候選人的親科學政治團體「314行動」(314 Action)表示，小甘迺迪被任命衛生部長後，醫療保健成為他們招募候選人的首要關注重點，獲得大量回響。「314行動」執行總監波利亞克(Erik Polyak)表示，「我們以前沒有把目標鎖定在醫生身上，現在正是時候。」

芝加哥南區執業醫師費雪(Thomas Fisher)正在爭取代表民主黨競選伊利諾州第七選區國會眾議員。他表示，眼看急診室人滿為患，立法者卻通過削減醫療經費法案，小甘迺迪對醫療政策的影響，更加劇他參選的緊迫感；「只因一人突發奇想，就推翻已確立的科學，極其危險。」

民主黨的努力不限於眾院。南卡羅來納州兒科醫生安德魯斯(Annie Andrews)曾於2022年挑戰眾議員席位落敗。她表示，小甘迺迪獲提名當天，她就決定競選參議員，並決心在南卡州這個共和黨佔絕對優勢的州，挑戰現任共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham)。