小甘反疫苗政策 激發民主黨籍醫師參選議員

記者胡玉立／綜合報導
疫苗懷疑論者小羅勃·甘迺迪出任衛生部長以來、一連串措施令許多醫學界人士不安，也激發眾多民主黨籍醫師投身競選國會議員。(美聯社)
疫苗懷疑論者小羅勃·甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)出任衛生部長以來、接連改變免疫接種指南並否決政府內部科學家意見，令許多醫學界人士不安，也激發眾多民主黨籍醫師投身競選國會議員。

華爾街日報報導，儘管共和黨內具有醫生背景的現任議員比民主黨多，人數為14比6，但今年民主黨推出的醫生背景候選人，比共和黨更多。據政治招募團體追蹤數據和競選文件顯示，至少有9位民主黨籍醫生宣布參選2026年國會選舉，共和黨迄今只有1位醫生正式啟動競選活動。

華裔兒科醫生兼前加州州參議員潘君達(Richard Pan)是民主黨籍醫生競選國會議員浪潮中的一員；他在近十年前參與起草美國最嚴格疫苗法案之一，當時成為反疫苗者攻擊目標，並與小甘迺迪產生分歧。

潘君達表示，小甘迺迪被任命衛生部長，促使他決定競選加州沙加緬度地區聯邦眾議員席次，他要「像在加州那樣，在華府戳破小甘迺迪的謊言」。

支持民主黨醫生背景候選人的親科學政治團體「314行動」(314 Action)表示，小甘迺迪被任命衛生部長後，醫療保健成為他們招募候選人的首要關注重點，獲得大量回響。「314行動」執行總監波利亞克(Erik Polyak)表示，「我們以前沒有把目標鎖定在醫生身上，現在正是時候。」

芝加哥南區執業醫師費雪(Thomas Fisher)正在爭取代表民主黨競選伊利諾州第七選區國會眾議員。他表示，眼看急診室人滿為患，立法者卻通過削減醫療經費法案，小甘迺迪對醫療政策的影響，更加劇他參選的緊迫感；「只因一人突發奇想，就推翻已確立的科學，極其危險。」

民主黨的努力不限於眾院。南卡羅來納州兒科醫生安德魯斯(Annie Andrews)曾於2022年挑戰眾議員席位落敗。她表示，小甘迺迪獲提名當天，她就決定競選參議員，並決心在南卡州這個共和黨佔絕對優勢的州，挑戰現任共和黨籍參議員葛理漢(Lindsey Graham)。

談到小甘迺迪，安德魯斯說道：「作為一名兒科醫生，他一直是我的死敵。他造成的傷害，需要幾十年才能彌補。」

曾任加州參議會議員的華裔兒科醫師潘君達已決定角逐加州第六國會選區的席次，進軍華府「戳破小甘迺迪的謊言」。(美聯社)
曾任加州參議會議員的華裔兒科醫師潘君達已決定角逐加州第六國會選區的席次，進軍華府「戳破小甘迺迪的謊言」。(美聯社)

川普重委國輕民生 共和黨人沮喪

限制對委用兵「形同反美軍」 川普致電斥責投贊成票共和黨參議員

部分共和黨眾議員倒戈 延長歐記健保通過 打擊共和黨領導層控制權

加州與西岸盟友挺兒童完整接種 拒絕採納CDC縮減疫苗

