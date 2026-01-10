比爾蓋茲79億捐前妻 最貴離婚 再爆內幕

我的頻道

記者胡玉立／綜合報導
梅琳達蓋茲的私人慈善機構，2024年收到前夫比爾蓋茲的基金會近79億元捐款，是有公開紀錄的最大筆慈善捐款之一。(路透)

科技巨頭比爾蓋茲(Bill Gates)2021年5月與妻子梅琳達蓋茲(Melinda French Gates)宣布結束兩人長達27年的婚姻，轟動一時；這樁迄今為止最昂貴的離婚案，最近出現後續。紐約時報9日報導，梅琳達蓋茲的私人慈善機構在2024年悄悄收到一筆來自比爾蓋茲基金會近79億元捐款，是有公開紀錄的最大筆慈善捐款之一。

紐時審閱的稅務文件顯示，蓋茲夫婦2021年分手後，梅琳達蓋茲於2022年底創立「關鍵慈善基金會」(Pivotal Philanthropies Foundation)，2024年比爾蓋茲向該基金會捐贈78億8000萬元，以履行雙方離婚協議。

梅琳達蓋茲2024年5月宣布辭去「比爾及梅琳達蓋茲基金會」聯合主席一職時曾表示，比爾蓋茲將捐贈125億元用於她個人改善世人生活的事業。當時，兩人的慈善捐贈分配具體條款並未對外公開。

最新稅務文件揭露了這筆近79億元巨額捐款；2025年稅務申報表將於今年稍後公布，屆時外界或許還會看到剩下約46億元慈善事業資金的去向；但也不排除會捐給梅琳達蓋茲的Pivotal Ventures有限責任公司，這類實體無需報稅。

Pivotal發言人表示，近79億元捐款是雙方協議一部分；他拒絕進一步解釋資金差額，只表示125億元協議已履行完畢。

梅琳達蓋茲在離婚後第二年成立「關鍵慈善基金會」，如今已是美國最大私人基金會之一。2023年底該基金會資產為6億4000萬元；一年後，基金會資產達74億元；當年基金會慈善捐款金額不到5億元。

蓋茲夫婦曾是全球最富有夫婦之一，巔峰時期共同擁有1300億元財富；兩人育有三個孩子，2000年創立的「比爾與梅琳達蓋茲基金會」，曾是全球最大私人慈善組織。

梅琳達蓋茲與比爾蓋茲2021年5月3日宣布離婚；當時兩人在共同署名的聲明中表示，「我們不再認為我們能作為一對夫妻繼續成長，但我們仍會繼續共同經營基金會。」

梅琳達蓋茲的私人慈善機構，2024年收到前夫比爾蓋茲的基金會近79億元捐款，是有公開紀錄的最大筆慈善捐款之一。(路透)

