我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

地產華商詐騙案 紐約州高院判賠償20移民家庭逾420萬

「金球獎之夜」海倫米蘭、潔西卡派克分別獲頒榮譽獎

馬斯克聊天機器人Grok腥辣性照被罵翻 局部小禁 惹火歐盟

編譯周芳苑／綜合報導
馬斯克旗下公司開發的聊天機器人Grok因大量生成偽造露骨照片引發全球強烈反彈。(路透)
馬斯克旗下公司開發的聊天機器人Grok因大量生成偽造露骨照片引發全球強烈反彈。(路透)

馬斯克(Elon Musk)旗下人工智慧公司xAI開發的聊天機器人Grok因大量生成偽造露骨照片引發全球強烈反彈，這位全球首富因此決定禁止非付費用戶生成或編輯圖片。然而，歐洲多國並不滿意。

Grok可透過馬斯克旗下的社群媒體X存取。研究人員表示，該機器人近幾周來大量滿足惡意用戶修圖請求，將女性圖片替換成比基尼或擺出性暗示姿勢等等。一些深偽圖片甚至涉及兒童色情。

各國政府已出面譴責該平台並展開調查。

在馬斯克出手後，Grok對修圖請求設限，9日起回覆修圖請求時稱：「圖片生成和編輯功能僅限付費用戶使用；您可訂閱以解鎖這些功能。」Grok當天生成的露骨深偽圖片數量隨即明顯減少。

Grok圖片請求僅限X平台訂閱用戶，這些用戶每月支付8元，可享聊天機器人更高使用次數限制等各項功能。

對於Grok的最新限制措施，歐洲各國領袖或監管機構並不滿意。

歐盟委員會(European Union's executive Commission)發言人雷尼爾(Thomas Regnier)認為根本問題未獲解決，無論付費還是免費使用，聊天機器人都不該產出這類圖片。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)接受媒體採訪時說， X平台必須認真對待這件事並刪除不當內容，將不惜採取行動。

英國媒體和隱私監管機構都表示已聯繫X和馬斯克的人工智慧公司xAI，要求提供遵守英國法規措施的相關資訊。

法國、馬來西亞和印度也持續密切關注X平台。巴西一名議員呼籲展開調查。在歐盟更廣泛調查之下，歐盟委員會已命令X平台保留Grok相關的所有內部文件和數據，直到2026年底。

Grok於2023年推出，去年夏天新增Grok Imagine圖像生成功能，其中包含腥辣模式(spicy mode)，可產生限制級內容。

馬斯克口口聲聲宣稱其聊天機器人比競爭對手類似商品有更前衛性的選擇，而且Grok生成的圖像公開可見，很容易傳播，才會引發嚴重問題。

Grok 馬斯克 歐盟

上一則

比爾蓋茲79億捐前妻 最貴離婚 再爆內幕

下一則

華裔花滑明星 劉美賢對準冬奧

延伸閱讀

英警告馬斯克的聊天機器人：若續縱容深偽性照片 將封殺

英警告馬斯克的聊天機器人：若續縱容深偽性照片 將封殺
Grok涉不雅內容挨轟 限制未付費X用戶AI影像生成功能

Grok涉不雅內容挨轟 限制未付費X用戶AI影像生成功能
馬斯克xAI砸200億美元 在密西西比蓋第三座資料中心

馬斯克xAI砸200億美元 在密西西比蓋第三座資料中心
馬斯克警告南韓人口出生率持續下降 北韓恐不用出兵就能拿下

馬斯克警告南韓人口出生率持續下降 北韓恐不用出兵就能拿下

熱門新聞

示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
教師的調薪速度比不上通膨，使很多老師都要兼差，如果在超市遇上孩子的高中老師當收銀員，也不意外。（路透）

加薪追不上通膨 美高中教師寒假被迫到超市打工

2026-01-03 09:09

超人氣

更多 >
男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心

男看羊圈監控發現妻出軌8年 砍情夫1家4口 後續太扎心
Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業

矽谷工程師返台當歌手追夢 燒光800萬積蓄 回美重操舊業
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...