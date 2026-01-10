限縮移民 估美人口30年後只增1500萬

紐約州一家醫院育嬰室內的新生嬰兒。據估計，美國2026年的生育率僅約1.58，亦即一對夫妻僅生育1.53名子女，並且在未來30年都維持在此一水準。(美聯社)

非黨派機構國會預算處(Congressional Budget Office)7日指出，受到川普 政府對移民 政策採取強硬立場、出生率下降等因素影響，美國人口未來30年預計只將成長1500萬，比之前的估計人數更低；預計到了2056年，美國人口將停止成長，維持在前一年左右的水準。

報告指出，美國人口將從今年的3億4900萬在30年後成長到3億6400萬，比2025年時的預測數字少了2.2%。

國會預算處9月間發表修改後的人口統計報告顯示，川普政府大規模遣返 計畫與限縮移民措施，將導致未來10年有32萬人離開美國。

報告指出，如果沒有移民，美國人口從2030年就會開始縮水，死亡人數開始超過出生人數，移民做為人口成長來源的地位將變得愈來愈重要。

「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)人口統計學者弗雷(William Frey)指出，即使限縮移民、擴大遣返等政策，三年之後隨著川普政府卸任而結束，對於美國人口已造成衝擊。

社安金、紅藍卡(Medicare)在人口老化之下已經負荷沉重，勞動市場納稅人數如果比先前估計更少，兩大社會福利系統將承受更多壓力。到了2020年代末期，1946年至1964年之間出生的戰後嬰兒潮世代都將屆滿65歲。

弗雷表示，勞動力當中的移民減少，美國出生率又長期低於替換率預測，川普二次執政的四年期間，出生兒童人數將會減少。

估計國家人口與未來增長時，移民始終是變數，每年波動遠大於出生與死亡人數。由於人口老化加上生育率低於替換率，移民在這個世紀一直是推動美國人口成長的動力。在沒有移民的情況下，若要達成世代替換，生育率需達到每名女性生育2.1個孩子。不過，根據估計，2026生育率僅約1.58，2036年更降至1.53，並且在接下來20年維持相同水準。

人口普查局統計，2024年移民人數比前一年增加280萬人。