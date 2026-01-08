我的頻道

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

美國下個空襲目標「這國」最危險 賭客搶布局

馬斯克稱要蓋能吃漢堡的晶圓無塵室 遭外媒暗酸「非專家級」不懂

編譯林文彬／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）
特斯拉執行長馬斯克。（美聯社）

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，晶片製造業打造無塵室的方式有誤，如果特斯拉興建自家2奈米製程晶圓廠，他會在這座工廠吃起司漢堡和抽雪茄。

馬斯克接受Moonshots Podcast訪問時說：「我認為這些現代晶圓廠的無塵室有問題…我打賭特斯拉將擁有2奈米製程晶圓廠，而且我能在這座工廠吃起司漢堡及抽雪茄。」

被問到是否曾在腦海中構思特斯拉晶圓廠，以及是否找到避免起司漢堡油脂汙染晶圓的方法時，馬斯克強調晶圓都應永遠密封，「晶圓會永遠維持在隔離狀態」。

在ISO一至三級無塵室吸菸或吃漢堡是絕對禁止的行為，因為這會產生數億甚至數十億顆微粒。基於汙染控管及安全要求，人員也禁止在晶圓廠其他區域進食和吸菸。

馬斯克抨擊晶圓代工業不是頭一遭，曾批評該產業興建晶圓廠速度緩慢及產能不足，進而拖慢他旗下xAI人工智慧（AI）計畫發展速度。科技網站Tom's Hardware指出，從這番最新言論來看，馬斯克對現代先進半導體晶圓廠運作方式的了解似乎未達到「專家級」。

馬斯克 特斯拉 AI

美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18
喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09

