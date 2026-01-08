科技、醫療就業機會多 2025最多人遷居俄勒岡

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
生活開銷便宜的小型城鎮是最多美國人搬家首選，俄勒岡州尤金-春田(Eugene-Springfield)地區遷入比率高達85%。圖為顧客在尤金一家超市購物。（新華社）
生活開銷便宜的小型城鎮是最多美國人搬家首選，俄勒岡州尤金-春田(Eugene-Springfield)地區遷入比率高達85%。圖為顧客在尤金一家超市購物。（新華社）

「聯合長途搬運公司」(United Van Lines)最新統計顯示，2025年美國國內跨州搬家的遷徙潮當中，俄勒岡州是遷入人口超過遷出人口的排行榜第一名，原因在於科技、醫療就業機會多，遷入人口有36%表示搬家原因是為了工作。遷入人口最多的前五名依次還有：西維吉尼亞州、南卡羅來納州、德拉瓦州、明尼蘇達州。遷出人口多過遷入人口最嚴重的則是新澤西州，接下來是紐約州、加州、北達科他州、科羅拉多州。

以都會層級來看，生活開銷便宜的小型城鎮是最多美國人搬家首選，2025年第一名目的地是遷入比率高達85%的俄勒岡州尤金-春田(Eugene-Springfield)地區，其次是遷入比率83%的北卡州威明頓(Wilmington)，第三名是遷入比率79%的德拉瓦州多佛(Dover)。

「聯合長途搬運公司」報告指出，新澤西州依然吸引年輕專業人士與年輕家庭前來落腳，不過退休族卻因為負擔能力問題、生活型態改變而選擇離開。

統計顯示，俄勒岡州是2025年美國人搬家最熱門目的地，遷入占65%，遷出35%。鄰近的愛達荷州在遷入排行榜位居第六，遷入57.8%，遷出42.2%。

「聯合長途搬運公司」根據母公司UniGroup的消費者搬家數據進行分析，根據各州遷入與遷出人口列出排行。分析結果顯示，美國民眾從疫情發生以來的搬家模式依然存在，例如喜歡搬到規模較小、生活開銷負擔壓力較少的城鎮，避開昂貴的大都會區。

2025年裡，加州遷入42.2%是全國遷入比率最低的州，遷出卻有57.8%。遷出因素占比最高的是家庭因素，有30%，其次是21%的就業因素。

新澤西州2025年遷入37.7%，遷出62.3%，搬家原因有25.5%是家庭因素，退休原因也有25.2%。紐約州遷入42.2%，遷出57.8%，搬走原因有23.6%是家庭因素，19%是退休原因。

遷入人口增加的排行榜第七名到第十名為：北卡羅來納州、阿肯色州、阿拉巴馬州、內華達州。

俄勒岡州是遷入人口超過遷出人口的排行榜第一名，圖為居民在俄勒岡州波特蘭市中心公園...
俄勒岡州是遷入人口超過遷出人口的排行榜第一名，圖為居民在俄勒岡州波特蘭市中心公園遛狗。（路透）

