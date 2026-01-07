我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

突襲完委國換哪裡？預測市場加碼押注川普下個目標 這地方機率最高

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

黃仁勳推Nvidia自駕AI模型 首季率先在美上路

特派記者簡永祥、蘇嘉維／拉斯維加斯報導
輝達執行長黃仁勳宣布，輝達自動車平台將率先導入賓士的CLA系列，全球首輛L2++（自動駕駛等級）的自駕車本季首先在美國上路。（美聯社）
輝達執行長黃仁勳宣布，輝達自動車平台將率先導入賓士的CLA系列，全球首輛L2++（自動駕駛等級）的自駕車本季首先在美國上路。（美聯社）

Nvidia輝達(另稱英偉達）執行長黃仁勳在拉斯維加斯表示，「實體AI的ChatGPT時刻已經到來」，他並宣布輝達推出全球第一個具備思考與推理能力的自動駕駛AI模型「Alpamayo」，將率先導入賓士的CLA系列，全球首款L2++的自駕車本季先在美國上路、第二季在歐洲上路，第三、四季將進入亞洲市場。

「實體AI ChatGPT時刻已經到來」

美國消費性電子展（CES 2026）6至9日登場，黃仁勳在開展前一天以「what's next in AI（人工智慧的下一步）」為主題發表演講。

黃仁勳演說時穿上招牌的黑色皮衣，今年的演講聚焦「實體AI」的車用領域，他高度看好機器人發展，強調「下一段旅程、下一個機器人時代，就是機器人本身」。未來新世代AI將從代理式AI（Agentic Systems）走向實體AI，且真正落地應用時間已經不遠，未來AI不僅會有學習、理解，就好像人類一樣思考，更會與人類真實互動。

繼2022年OpenAI發表ChatGPT，黃仁勳宣布輝達推出Alpamayo自駕車平台，攜手賓士等車廠，宣告「實體AI的ChatGPT時刻已經到來」。他表示，Alpamayo不只能控制方向盤、煞車與油門的自動駕駛系統，而是一套能「解釋自己為何這麼開車」的推理模型，象徵自動駕駛從感知與反應，正式邁入理解與決策的新階段。

他也說，駕駛過程中，即使是再罕見的極端狀況，只要分解成多個較小的場景並透過「推理」，汽車就能將極端狀況分解成如何處理的正常情況。這套系統讓自動駕駛不再只是照規則跑，而是能面對真實世界的複雜狀況。

Alpamayo的開發投入數千名工程師，並與賓士及合作夥伴Ola自五年前就開始協作，這套系統不僅支援私人車輛自動駕駛，也可作為機器計程車平台，為未來10億輛具自動駕駛能力的車輛鋪路，系統也會持續更新，以保持最新的AI能力與安全性能。

「自駕技術可以應用到每一種機器人系統，接下來的時代屬於機器人。」黃仁勳現場播放一段自駕車示範影片，人類駕駛透過自駕AI，可以在美國舊金山市區的交通尖峰時間，進行全程放手的路徑規畫導航。

AI 自駕車 黃仁勳

上一則

CES展 大廠秀實力／超微蘇姿丰：理解AI威力 才正開始

延伸閱讀

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧

加州11月可能公投億萬富豪課稅 黃仁勳：課就課吧
訂單會說話 黃仁勳預期中國不會正式宣布放行H200進口

訂單會說話 黃仁勳預期中國不會正式宣布放行H200進口
CES／超微蘇姿丰發表新AI晶片 豪言2027效能飆升1000倍

CES／超微蘇姿丰發表新AI晶片 豪言2027效能飆升1000倍
Nvidia新晶片全面量產 費半勁揚 台積ADR漲近2%

Nvidia新晶片全面量產 費半勁揚 台積ADR漲近2%

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18
示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火