黃仁勳推Nvidia自駕AI模型 首季率先在美上路

輝達執行長黃仁勳宣布，輝達自動車平台將率先導入賓士的CLA系列，全球首輛L2++（自動駕駛等級）的自駕車本季首先在美國上路。（美聯社）

Nvidia輝達(另稱英偉達）執行長黃仁勳 在拉斯維加斯表示，「實體AI 的ChatGPT時刻已經到來」，他並宣布輝達推出全球第一個具備思考與推理能力的自動駕駛AI模型「Alpamayo」，將率先導入賓士的CLA系列，全球首款L2++的自駕車 本季先在美國上路、第二季在歐洲上路，第三、四季將進入亞洲市場。

「實體AI ChatGPT時刻已經到來」

美國消費性電子展（CES 2026）6至9日登場，黃仁勳在開展前一天以「what's next in AI（人工智慧的下一步）」為主題發表演講。

黃仁勳演說時穿上招牌的黑色皮衣，今年的演講聚焦「實體AI」的車用領域，他高度看好機器人發展，強調「下一段旅程、下一個機器人時代，就是機器人本身」。未來新世代AI將從代理式AI（Agentic Systems）走向實體AI，且真正落地應用時間已經不遠，未來AI不僅會有學習、理解，就好像人類一樣思考，更會與人類真實互動。

繼2022年OpenAI發表ChatGPT，黃仁勳宣布輝達推出Alpamayo自駕車平台，攜手賓士等車廠，宣告「實體AI的ChatGPT時刻已經到來」。他表示，Alpamayo不只能控制方向盤、煞車與油門的自動駕駛系統，而是一套能「解釋自己為何這麼開車」的推理模型，象徵自動駕駛從感知與反應，正式邁入理解與決策的新階段。

他也說，駕駛過程中，即使是再罕見的極端狀況，只要分解成多個較小的場景並透過「推理」，汽車就能將極端狀況分解成如何處理的正常情況。這套系統讓自動駕駛不再只是照規則跑，而是能面對真實世界的複雜狀況。

Alpamayo的開發投入數千名工程師，並與賓士及合作夥伴Ola自五年前就開始協作，這套系統不僅支援私人車輛自動駕駛，也可作為機器計程車平台，為未來10億輛具自動駕駛能力的車輛鋪路，系統也會持續更新，以保持最新的AI能力與安全性能。

「自駕技術可以應用到每一種機器人系統，接下來的時代屬於機器人。」黃仁勳現場播放一段自駕車示範影片，人類駕駛透過自駕AI，可以在美國舊金山市區的交通尖峰時間，進行全程放手的路徑規畫導航。