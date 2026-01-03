我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

WSJ：康斗公寓乏人問津 買家偏愛獨棟住宅

記者顏伶如／綜合報導
據最新統計，全美康斗公寓的售價跌幅創下新高，顯示公寓市場的交易趨於謹慎。（美聯社）
據最新統計，全美康斗公寓的售價跌幅創下新高，顯示公寓市場的交易趨於謹慎。（美聯社）

葛瑞姆(Edward Grimm)與妻子2025年8月搬到獨棟住家之後，把南卡羅來納州默雷爾斯因萊特(Murrells Inlet)度假康斗放上房屋市場求售。由於沒有任何買家出價，葛瑞姆把價格降到29萬5000元，已經低於2022年時的購買價格，虧本求售。

華爾街日報1日報導，全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%，創下2012年以來最大跌幅，在11月裡大約10%康斗公寓估價低於最後一次交易價格；某些都會區超過25%康斗估價低於上次售價，其中德州奧斯汀與聖安東尼奧都會區由於供應過剩造成降價壓力，向來受到退休族青睞的佛羅里達州珊瑚角(Cape Coral)，保險成本增加以及颶風因素讓買家感到卻步，舊金山與俄勒岡州波特蘭市中心區康斗公寓從疫情以來價格持續走下坡。

就在相同期間，棟式住家(single-family home)價格小幅上漲。許多買家偏好擁有獨門獨院房子，獨棟住宅在房屋市場的供應量迄今仍低於疫情之前的水準。房地產資訊網站Zillow統計顯示，2025年11月只有4.5%獨棟住宅估值低於上次售價。

報導指出，住戶協會(homeowners association)費用上漲、房屋保險費用提高、維修開銷增加等因素，讓購買康斗公寓負擔變重。康斗公寓市場疲軟的現況，反映了房屋市場與買家偏好的轉變，許多康斗公寓大樓位於市中心都會區，對於某些時間可以居家上班的民眾來說，吸引力大不如前。

許多康斗公寓在市場上掛牌求售卻乏人問津，不少屋主因此陷入掙扎，不知道應該繼續耐心等待、降低價格，或是改為出租。

報導指出，康斗公寓各種收費頗為可觀，每月從不到100元到超過1000元不等，包括大樓保險費、維修費以及游泳池、景觀等設施管理費。康斗公寓屋主面臨的另一項挑戰是，如果大樓需要大規模翻修、產業保險範圍不夠周全，買家可能不容易申請到房貸。

Zillow首席經濟學家費雪(Mischa Fisher)說，康斗公寓屋主如果沒有貸款或獲得低率貸款，可以考慮出租而不是出售。

全美各地康斗公寓2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%；示意圖。（美聯社...
全美各地康斗公寓2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%；示意圖。（美聯社）

保險 貸款 疫情

上一則

美國K型經濟貧富分配不均 中低收入戶薪資「才剛追上通膨」

延伸閱讀

WSJ：中國新拉美政策文件 劍指斬斷台灣與友邦聯繫

WSJ：中國新拉美政策文件 劍指斬斷台灣與友邦聯繫
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
憂影響房屋銷售 網路地產商Zillow被施壓 停供極端天氣數據

憂影響房屋銷售 網路地產商Zillow被施壓 停供極端天氣數據
聖荷西都會區住房建築許可大降4成 租金比去年漲5%

聖荷西都會區住房建築許可大降4成 租金比去年漲5%

熱門新聞

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48
示意圖。（取自123RF）

想增加被動收入？「5種」副業超搶手 年薪上看15萬

2025-12-26 17:35
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位