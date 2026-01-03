美東北部至大湖區低溫大雪 南加洪水警戒

我的頻道

編譯盧炯燊／綜合報導
2026新年伊始，東北部到五大湖區被大雪和低溫籠罩，降雪將持續到3日上午才停止。(美聯社)
2026新年伊始，全美各地天氣差異顯著，從東北部到五大湖區被大雪和低溫籠罩，由佛州狹長地帶(panhandle)到喬治亞州南部也出現寒冷天氣，但加州大部分地區仍要繼續面對強降雨。

綜合國家氣象局(NWS)預報與多家媒體報導，2日清晨一股暴雪迅速席捲東北部及95號州際公路沿線部分地區，帶來大雪及強陣風，一度影響能見度低至四分之一哩，給駕車帶來危險。

東北部地區繼續受到北極冷空氣影響，在湖泊效應下降雪將持續到3日上午才停止。

其中紐約州北部羅徹斯特(Rochester)、水牛城(Buffalo)的降雪量達到6吋，匹茲堡也降雪4吋，克利夫蘭2吋。

雖然這股低氣壓系統已基本移出，但從鱈魚角(Cape Cod)到緬因州班戈(Bangor)的新英格蘭沿岸地區，2日下午仍然下著雪。

紐約市氣溫繼續徘徊在華氏10度左右、費城及康州哈特福德市(Hartford)的體感溫度只有十幾度；華府則在20多度左右；波士頓氣溫將降至個位數；密西根州底特律的體感溫度預計為零下14度，北部阿爾佩納(Alpena)的體感溫度同樣下降至零下14度。

NWS預測，在暴雪過後，一股北極冷空氣將席捲而至，並帶來寒冷強風天氣。但隨著強風過去，預計東南部本周末開始氣溫緩慢回升，到5日甚至回升到平均值以上。

與此同時，南加州地區繼續受到強降雨影響，超過1700萬居民至2日仍處於洪水警戒。北部及中部地區同樣也發出洪水警報。

南加州年度盛事，第137屆元旦玫瑰花車遊行(Rose Parade)20年來首次遇上大風雨，也是近70年來的第二次元旦降雨，但無阻觀眾熱情；由於禁止打傘，觀眾只能穿著雨衣冒雨觀看。

預測降雨將向內陸、北部地區轉移，並延至西部大部分地區，內華達山脈南部和落磯山脈南部部分地區將會降雪。

洛杉磯地區3日降雨量可能達到最大。內華達山脈(Sierra Nevada)南部地區2日上午降雨達到12吋，當局呼籲民眾做好防洪準備。

