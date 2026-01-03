我的頻道

川普出手了？委內瑞拉首都深夜傳多處爆炸 部分市區停電

全球首個個人機器人 中製啟元Q1亮相 小巧可收進背包

新法上路 猶他酒駕者駕照標記「禁止售酒」 喬州推「美國優先」車牌

記者顏伶如／綜合報導
喬治亞州居民從今年開始，可以加價申請具有川普美學風格的「美國優先」(America First)愛國車牌。(美聯社)
新的一年開始，多州從2026年起有新法上路，某些規定首開全國先例。在猶他州酒後開車遭到取締的駕駛人，將面臨駕照標記紅色條紋並「禁止售酒」(No Alcohol Sale)的全國首例。喬治亞州居民則可申請有川普總統風格的愛國車牌，寫著「美國優先」(America First)特別字樣。

猶他州的禁止飲酒規定本來就趨於嚴格，2026年實施新法旨在讓有酒駕前科的駕駛人更難買酒。根據新規，餐廳、酒吧在販賣酒品或提供飲酒之前，必須檢查所有消費者的證件，不分年齡。

曾經因為「極度酒後駕駛」(extreme driving under the influence)而被定罪的民眾，也就是血液酒精濃度(blood alcohol content)0.16%以上或符合其他條件，都將強制規定繳出駕照。監理機關重新發放的駕照正面，將有醒目的紅色條紋，還有「禁止售酒」註記。

對於其他犯行較輕的民眾，法官同樣可以裁定換發「禁止售酒」駕照，想要警惕自己避免喝酒的駕駛人也可自願要求改持「禁止售酒」駕照。

為了降低昂貴處方藥品，加州將成為銷售加州版平價胰島素的全國首例。名稱為CalRx的品牌，注射筆單價11元，五支包裝最高價格55元。

經過通膨調整後，新年起華盛頓州全州最低時薪為17.13元，成為全國第一個時薪超過17元的州。

喬州的「美國優先」愛國車牌第一年費用90元，更新時費用55元，一般車牌費用則每年20元。「美國優先」車牌提案人、共和黨喬州州參議員谷奇(Steve Gooch)說，車牌可以展現對川普與川普運動的支持。

為紀念獨力宣言簽署250周年，其他幾州紛紛推出不同版本的愛國車牌。密西根州有紅、藍、白三色車牌，南卡羅來納州有自由旗幟車牌。

夏威夷州成為第一個為了對抗氣候變遷而向遊客提高住宿稅(lodging tax)的州，官員預估這筆新增稅收每年約1億元。

美國優先 川普 加州

美東北部至大湖區低溫大雪 南加洪水警戒

FBI宣布破獲跨年夜恐攻計畫 北卡18歲青年被捕 自稱受ISIS啟發

