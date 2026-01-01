龍蝦、牡蠣、螃蟹... 新英格蘭高檔海鮮接連遭竊

我的頻道

編譯廖振堯／即時報導
新英格蘭地區最近接連發生商業海鮮遭竊案，除龍蝦外，生蠔和螃蟹也都難逃一「劫」；運輸業者估計，食品類竊盜案每年給美國經濟造成高達350億元的損失。生蠔示意圖。 (路透)
新英格蘭地區最近發生三起商業海鮮遭竊案，從牡蠣、螃蟹到龍蝦都難逃一「劫」，顯示貨運竊盜(cargo theft)愈來愈猖獗；美國卡車運輸協會(American Trucking Association)估計這類竊盜案每年給美國經濟造成高達350億元的損失。

華盛頓郵報報導，當地警方稱11月22日緬因州法爾茅斯市(Falmouth)有14個養殖籠、裡頭共4萬隻牡蠣遭竊，價值近2萬元；波士頓環球報(Boston Globe)和美聯社報導，麻州湯頓市(Taunton)的一處冷藏倉庫12月2日、12日各有一批螃蟹、價值40萬元的加工龍蝦肉被偷。

負責安排運輸的貨運仲介公司Rexing Companies執行長雷克辛(Dylan Rexing)表示，歹徒利用假電郵地址、更改卡車側面的公司名稱、偽造認證駕駛執照，假冒合法承運廠商成功將貨物載走，隨即逃之夭夭。

貨運竊盜追蹤公司Verisk CargoNet數據顯示，近年來美國、加拿大這類案件大增，2024年報告案件數量為3625起，較2023年增加27%；2024年每次失竊的估計價值為20萬2364元，也比2023年18萬7895元更高。副營運長路易斯(Keith Lewis)表示食物是首要目標，因為這是人人都需要的商品，且相對容易逃脫，因為食物上不會像電子產品有序號或條碼，海鮮竊賊可能事先已找好買家，等龍蝦和螃蟹海鮮到手後就以低於市價脫手。

路易斯也說很難對購買這些被偷海鮮的餐廳老闆提出指控，因為無法證明他們知道買來的龍蝦是贓物。他補充，大約40%的貨運竊盜案的手法都跟龍蝦竊案一樣，被歹徒假冒成真實公司騙走的。

德州物流業者Tanager Logistics執行長布蘭查德(Adam Blanchard)今年2月在參院聽證會上作證時表示，歹徒愛偷食品，也是因為執法單位通常不會立刻調查易腐敗貨物，而且食品幾乎不可能被追蹤。此外貨運竊盜的統計資料並不完整，布蘭查德指出相關聯邦法規中貨運竊盜未列為一個獨立類別，地方執法機關也未被要求通報給聯邦調查局。

新英格蘭 麻州 德州

