我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價壓力牽動選票 川普簽署公告3家具關稅延後1年上調

巴菲特卸任執行長 波克夏60年狂漲6.1萬倍

影／冰風暴肆虐東北部 紐約婦人遭狂風吹去撞灌木叢

編譯周辰陽／即時報導
2025年12月26日冰風暴來襲，東北部大風雪，嚴重影響交通。圖為布魯克林大橋東河畔，民眾在大雪中遛狗。（美聯社／Adam Gray）
2025年12月26日冰風暴來襲，東北部大風雪，嚴重影響交通。圖為布魯克林大橋東河畔，民眾在大雪中遛狗。（美聯社／Adam Gray）

美國聖誕假期甫告結束，一場威力強大的冬季冰風暴隨即迅速席捲東北部地區，帶來大範圍降雪、凍雨與強風。紐約州上州多地12月29日出現猛烈陣風，強風不僅將樹木連根拔起，甚至把人吹倒在地。有一位婦人就被狂風吹進灌木叢裡面，所幸沒有受傷，驚險過程全程被監視器拍下。

紐約郵報引述影像與WKBW報導，紐約州漢堡鎮（Hamburg）居民米勒（Diane Miller）打開女兒家的門時，遭到風速高達約每小時113公里的狂風吹襲，當場被吹倒在地。她受訪時表示：「事情發生得太快，我根本不敢相信真的發生了。我做夢也沒想到，自己竟會像風箏一樣被拋到空中。」

監視器畫面顯示，米勒本來就被風吹得有點站不住腳，當她打開紗門時，突然被一陣強風吹倒，從門前的階梯摔下，整個人隨即撞進一旁的灌木叢中。米勒說：「我一打開門，就被風一把捲住，整個人飛了出去。我從來沒有遇過風這麼大的暴風，所以完全沒預料到會被拋到空中。」

同樣驚險的情況也發生在紐約南布法羅，從事淋浴按摩浴缸系統安裝的工人加爾（Tyler Gall）剛下車不久，一棵大樹便被狂風吹倒，砸中他的工作卡車。加爾受訪時表示：「我忍不住想，如果當時我還站在車旁，肯定會被壓死。」他還說，人們往往低估風的力量，「千萬不要把每一天視為理所當然」。

加爾表示：「當你真正親身經歷時，那是颶風等級的風力，我可以告訴你，絕對不是鬧著玩的。」

紐約州 上州 颶風

上一則

明尼蘇達州爆詐領托兒補助 聯邦凍撥款 州長批政治操作

延伸閱讀

到時報廣場跨年 各國遊客歡聚紐約、早早就來卡位

到時報廣場跨年 各國遊客歡聚紐約、早早就來卡位
吃12顆葡萄脫單？紐約華人熱鬧迎接新年 社群玩法有趣

吃12顆葡萄脫單？紐約華人熱鬧迎接新年 社群玩法有趣
佛光山紐約道場35週年慶系列活動一 素食品茗「滴水坊」敬請期待

佛光山紐約道場35週年慶系列活動一 素食品茗「滴水坊」敬請期待
童在沃爾瑪險摔 他抱起遭控綁架 關47天後還冤

童在沃爾瑪險摔 他抱起遭控綁架 關47天後還冤

熱門新聞

哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
華爾街日報報導，空服人員指出愈來愈多身體健全的乘客佯裝身體不適要求使用輪椅，由專人護送登機，藉此免排隊並優先占用頭頂行李架。(美聯社，示意圖，非當事人)

登機靠輪椅、下機靠雙腳 航空圈苦惱「登機橋耶穌」占便宜

2025-12-27 16:48

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料
地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？