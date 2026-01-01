展望2026／國內外大事 仍與川普政府有關

從德州選區重畫後，兩黨在各州展開選區重畫之爭，希望明年的期中選舉能爭取國會議員席位。(路透)

展望2026年，國內外大事仍舊與川普 政府有關。川普調停兩場大戰，加薩和平如何落實，俄烏協議如何推進，全球矚目。最高法院受理的出生公民權案、選區重畫訴訟，裁決結果將影響期中選舉；對等關稅訟案，裁決結果關係全球貿易，乃至國內經濟。川普一再強調的好日子還在後頭，開出的普發關稅紅利支票、社安基金的存續，甚至金價、股市的榮景能否持續，人人關注。川普政策能否貫徹，還是就此跛鴨，要看11月的期中選舉結果。

國會 選區重畫之爭 兩黨角力

最高法院上月初批准德州共和黨 新的國會選區圖，這是全國選區重畫競爭中最新重大轉折。從加州到佛州，多州陸續捲入這場政治角力，共和黨希望藉此鞏固對眾院的掌控，因為一旦民主黨 奪回多數，不僅可能阻撓總統的立法議程，還可能對其政府展開調查。

目前眾院席次共和黨220席、民主黨擁有213席非常接近。在期中選舉，現任總統所屬政黨通常會失去部分席次。目前來看，選區重畫之戰可能會為共和黨帶來約12到14個席次的優勢，民主黨則可能爭取約9個席次，但仍取決於未知的法院挑戰和州議會的投票結果。

川普曾公開要求德州重畫選區增加共和黨席次，民主黨議員則集體離席兩周以上，試圖拖延法案通過。德州事件引發重畫選區之爭，加州民主黨人反制，透過特別選舉通過新版選區圖，可能在該州翻轉五席原由共和黨掌握的眾院席次。

分析指出，共和黨在選區重畫上比民主黨擁有更多操作空間。首先，選區重畫由州議會主導，而共和黨目前掌控的州議會數量較多。其次，部分由民主黨掌控的州設有禁止政黨操弄選區的法律，或要求由獨立委員會負責畫區，限制了民主黨的操作空間。

值得注意的是，最高法院目前正在審議「投票權法」(Voting Rights Act) ，若進一步削弱該法，將可能放寬對選區重畫的限制，整體而言更有利於共和黨。

川普政府許多新政引起訴訟，許多打到最高法院，要大法官來裁奪。(路透)

辯論 最高院 恐推翻更多先例

最高法院在未來數月有更多機會推翻其過去的判決，顯示保守派大法官正重新思考，如何遵循最高法院多年來所建立的法律先例。

最高法院目前由六名保守派與三名自由派大法官組成，近年來已多次將美國法律體系大幅推向保守方向，包括在2022年推翻保障墮胎權的既有判例。明尼蘇達州哈姆林大學(Hamline University)政治學教授舒茲(David Schultz)統計分析顯示，現任六名保守派大法官否定憲法先例的投票次數，高於自由派大法官。對此，俄亥俄州阿克倫大學(University of Akron)法學教授金西斯(Michael Gentithes)說，「遵循先例原則正產生變化，並在關鍵層面上逐漸弱化。」

可能推翻先例的案件包括川普總統是否有權力解雇獨立聯邦機構的官員，保守派大法官在言詞辯論庭傾向支持川普政府的立場，可能推翻具有90年歷史的重大判例「亨弗里執行人訴美國案」。大法官也聽取另一宗案件辯論，川普政府在該案敦促最高法院推翻2001年的一項裁決，後者限制政黨在取得候選人意見參與的情況下，可用於競選廣告的支出金額。最高法院稍早還審理了另一宗選舉法案件，路易斯安納州的共和黨人反對增加黑人占多數之國會選區數量的選區地圖，並要求大法官推翻1986年確立的選舉法先例。

2026年國際紛爭裡，加薩和平協議能否落實，至關重要。(歐新社)

加薩 談判結果 重塑中東局勢

由美國斡旋、促成以色列與哈瑪斯停火的第一階段已接近尾聲，接下來即將進入更加複雜且可能重塑中東局勢的第二階段談判。由川普提出並獲聯合國安理會通過的「20點計畫」目標是結束哈瑪斯對加薩的統治。

如果成功，加薩將在國際監督下重建，以色列將與阿拉伯世界實現關係正常化並可能為巴勒斯坦獨立鋪路。但若協議破局，加薩恐陷入不穩定的政治真空：哈瑪斯仍掌控部分地區、以軍實施無期限占領，當地居民持續無家可歸、失業、無法出境，只能仰賴國際援助維生。

第二階段的停火進程存有潛在風險。川普計畫成立「國際穩定部隊」(International Stabilization Force)負責維安並訓練巴勒斯坦警力，以便為日後接管鋪路。但該部隊尚未正式成立，也未公布部署時間。一名不具名美國官員透露，相關國家本月將召開會議敲定行動細節，預期2026年初可見「地面部隊進駐」，但部隊指揮架構與授權範圍仍不明朗。

川普計畫親自領導一個國際「和平董事會」，但如何組成一個能同時與以色列、哈瑪斯、調停國及國際援助機構合作的董事會是一挑戰。

聯合國估計，加薩重建費用高達700億元，籌資本身即極具挑戰，更不用說要提出一套能獲多國政府與民間企業接受的計畫。