流感病例飆至750萬、3100人死亡 醫：快打疫苗還不遲

全美流感病例已迅速增加到至少750萬例，逾8萬人住院、逾3000人死亡；醫生表示現在接種疫苗還不遲。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC )最新數據顯示，全美流感病例已迅速增加到至少750萬例，其中多達8萬1000人住院、3100人死亡；本周新增五個兒童死亡病例，使得本季兒童因流感致死人數累計八例。

隨著假日聚會和天氣轉冷，未來幾周流感病例將續升。呼吸道疾病看門診者主要是兒童及青少年。全國約27%就診者為24歲以下族群，其中五歲以下兒童占15%。新冠病毒(COVID-19)和呼吸道合胞病毒(RSV)也廣泛傳播，加劇呼吸道疾病流行。

紐約州衛生部門官員近日宣布，單周流感病例創歷史新高。公共衛生專家表示，本流感季許多病例都與H3N2流感病毐的變種病毐株K分支(subclade K)有關；K分支病毐株自夏季以來一直在其他國家傳播，是加拿大、日本和英國流感病例激增主因。

在CDC檢測的1600份流感樣本中，約92%為H3N2病毒，而在這些樣本中近90%屬於K分支。

全美至少20州的呼吸道疾病活躍度「非常高」(very high)，包括阿肯色州、科羅拉多州、康州、喬治亞州、愛達荷州、路易斯安納州、馬里蘭州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、密蘇里州、新罕布夏州、新澤西州、新墨西哥州、紐約州、北卡羅來納州、俄亥俄州、羅德島州、南卡羅來納州和田納西州。

另有九州的呼吸道疾病活躍度「高」(high)，包括阿拉巴馬州、加州、佛羅里達州、印第安納州、堪薩斯州、緬因州、內華達州、德州和維吉尼亞州。

本流感季迄今已分發近1.3億劑流感疫苗 ，略少於去年同期的1.43億餘劑。儘管供應充足，本季全美僅約42%成人和兒童接種疫苗。CDC表示，新出現的流感病毒變異株與本季流感疫苗的成分不符，但專家仍認為疫苗有助於降低重症風險。

醫生敦促所有符合接種條件的人接種流感疫苗，現在接種還不遲。

根據CDC研究，上個流感季全美共有288名兒童死於流感，幾乎所有人都未接種疫苗；該數字與2009年H1N1流感大流行期間死於該病毒的兒童人數相同，也是2004年強制追蹤以來最高死亡人數。

公衛專家說，減緩呼吸道疾病傳播的其他方法包括勤洗手、生病時待在家裡或避免接觸病人、咳嗽或打噴嚏時用紙巾遮住口鼻並立即將紙巾丟入垃圾桶，也要清潔或消毒經常接觸的物品或表面。