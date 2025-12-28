郵購藥局「過度續藥」太氾濫 紅藍卡損失30億

郵購處方藥造成浪費，使聯邦溢付30億元。(美聯社)

美國規模最大的幾家郵購藥局 多由同時經營健保業務的集團持有，包括聯合醫療集團(UnitedHealth)、惠安納(Humana)、擁有安泰(Aetna)的CVS Health等，藥局表示他們的目標是確保病患能準時取得所需藥物，並遵循醫師開立的用藥處方。然而華爾街日報分析聯邦醫療保險 (Medicare，紅藍卡 )處方藥數據發現，郵購藥局的「過度續藥」情況氾濫，導致長者家中堆積大量額外藥物，紅藍卡也因此蒙受高達30億元的損失。

據報導，藥局透過藥品調劑費用以及在成本上加價來獲利，因此有誘因多寄送藥。實體藥局必須等顧客親自上門領藥後才會產生收入，而郵購藥局在自動出貨時就已完成交易並收益。不過一些藥局業者仍說是病患必須主動選擇加入自動續藥服務，且在訂單出貨前會收到通知，如有需要也可暫停配送。

紅藍卡機構限制提前續藥，有些保險公司要求患者必須等到前一療程用完75%才能續藥，或是90天的療程要到第68天才能續藥。但為了應對新冠疫情，聯邦政府從2020年開始放寬了紅藍卡受益人的續藥規定，允許藥房提前續藥，愈來愈多消費者便轉向郵購藥局，導致過度續藥的情況發生。

郵購藥局通常會在病人即將用完藥品時自動寄送次三個月的處方藥。華爾街日報調查的三年資料顯示，紅藍卡處方配藥中僅有9%是從郵購藥局配送，但額外配藥量卻有37%來自它們。有幾種常用藥物更是嚴重超量，如額外配發了超過30天用量的二型糖尿病藥物Jardiance，次數接近20萬次，耗費納稅人和患者共計1億1100萬元。

藥劑師表示，這些額外藥品中還包含數百萬劑肌肉鬆弛劑和抗精神病藥物，可能會導致用藥過量或用錯藥等意外情況。如果郵購藥局更換了學名藥生產商，導致藥片顏色發生變化，看起來像是不同的處方，那麼老年患者也可能誤服雙倍劑量。而要安全處置多餘的處方藥並非易事，政府法規禁止養老院、生活輔助設施等機構將這些藥片與普通垃圾一起丟棄，要靠與醫療機構簽訂合約、特別收購的業者回收才行。