我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國億萬富豪人數創新高 普亭如何在對烏克蘭戰爭中穩住寡頭？

南京博物院爆盜賣文物 中國網友：感謝蔣介石帶走故宮精品

郵購藥局「過度續藥」太氾濫 紅藍卡損失30億

編譯廖振堯／綜合報導
郵購處方藥造成浪費，使聯邦溢付30億元。(美聯社)
郵購處方藥造成浪費，使聯邦溢付30億元。(美聯社)

美國規模最大的幾家郵購藥局多由同時經營健保業務的集團持有，包括聯合醫療集團(UnitedHealth)、惠安納(Humana)、擁有安泰(Aetna)的CVS Health等，藥局表示他們的目標是確保病患能準時取得所需藥物，並遵循醫師開立的用藥處方。然而華爾街日報分析聯邦醫療保險(Medicare，紅藍卡)處方藥數據發現，郵購藥局的「過度續藥」情況氾濫，導致長者家中堆積大量額外藥物，紅藍卡也因此蒙受高達30億元的損失。

據報導，藥局透過藥品調劑費用以及在成本上加價來獲利，因此有誘因多寄送藥。實體藥局必須等顧客親自上門領藥後才會產生收入，而郵購藥局在自動出貨時就已完成交易並收益。不過一些藥局業者仍說是病患必須主動選擇加入自動續藥服務，且在訂單出貨前會收到通知，如有需要也可暫停配送。

紅藍卡機構限制提前續藥，有些保險公司要求患者必須等到前一療程用完75%才能續藥，或是90天的療程要到第68天才能續藥。但為了應對新冠疫情，聯邦政府從2020年開始放寬了紅藍卡受益人的續藥規定，允許藥房提前續藥，愈來愈多消費者便轉向郵購藥局，導致過度續藥的情況發生。

郵購藥局通常會在病人即將用完藥品時自動寄送次三個月的處方藥。華爾街日報調查的三年資料顯示，紅藍卡處方配藥中僅有9%是從郵購藥局配送，但額外配藥量卻有37%來自它們。有幾種常用藥物更是嚴重超量，如額外配發了超過30天用量的二型糖尿病藥物Jardiance，次數接近20萬次，耗費納稅人和患者共計1億1100萬元。

藥劑師表示，這些額外藥品中還包含數百萬劑肌肉鬆弛劑和抗精神病藥物，可能會導致用藥過量或用錯藥等意外情況。如果郵購藥局更換了學名藥生產商，導致藥片顏色發生變化，看起來像是不同的處方，那麼老年患者也可能誤服雙倍劑量。而要安全處置多餘的處方藥並非易事，政府法規禁止養老院、生活輔助設施等機構將這些藥片與普通垃圾一起丟棄，要靠與醫療機構簽訂合約、特別收購的業者回收才行。

藥局 紅藍卡 聯邦醫療保險

上一則

節後購物潮謹慎消費 二手、折扣商店買氣燒

下一則

2026科技趨勢 機器人走進家門 證明「你是人類」成日常

延伸閱讀

個人所得糊塗被多課稅？這3項目最易混淆 莫忽視規定

個人所得糊塗被多課稅？這3項目最易混淆 莫忽視規定
億萬富豪庫班的購藥平台將與川普合作 民眾荷包有何好處？

億萬富豪庫班的購藥平台將與川普合作 民眾荷包有何好處？
角聲醫療中心 免費協助申請加州投保、白卡、紅藍卡

角聲醫療中心 免費協助申請加州投保、白卡、紅藍卡
聯合健保紅藍卡開放註冊12月7日截止

聯合健保紅藍卡開放註冊12月7日截止

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
海關與邊境保護局（Customs and Border Protection）。（美聯社）

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

2025-12-26 09:19
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

2025-12-25 12:52

超人氣

更多 >
台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感
住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控
加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...

加州退休華男 搬家跑去偏僻小城開燒臘店 結果...
比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做
AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測