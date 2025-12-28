調查：六成民眾不參加跨年趴 寧願在家追劇、滑手機

一項調查結果顯示，許多美國人計畫跨年 夜追劇或滑手機，甚至早早上床睡覺，而不是跟親友聚會共度。三分之二的人打算完全跳過慶祝活動。

據紐約郵報(New York Post)報導，這個跨年夜，美國人寧可在家看Netflix 放鬆一下，傳統在午夜時分開香檳和灑五彩紙花的慣例，就省省吧。

根據社群網路應用程式Sunny對3000人所作調查，只有24%的人希望迎接2026年的時候有親友或是所愛的人一起慶祝。

高達35%的人計畫留在家裡追熱門影集「怪奇物語」(Stranger Things)的大結局，20%打算早早上床睡覺，還有10%會在新年倒數時分滑手機看社群媒體 。

美國人2025年有多不愛出門聚會？調查顯示，每四名受訪者中就有一名表示，寧願去看牙醫也不想參加派對；甚至有五分之一的人堅稱，與其夜晚出門找樂子，不如接受根管治療。這調查結果聽了都令人牙痛。

不過Z世代似乎反其道而行。這個最年輕成年族群當中有36%表示，12月31日出門迎接新年讓人樂翻天。但是其他年齡層則意興闌珊。

造成這種現象的原因為何？問卷設計者認為，那是螢幕成癮日益嚴重使然。

Sunny的行為科學負責人、心理學者史密斯(Iain Smith)解釋：「我們正在從社會性的靈長類動物演化成為跟螢幕互動的哺乳類動物，跨年夜將這現象展露無遺。」

他表示，調查結果凸顯與日俱增的「派對赤字」(party deficit)趨勢。

史密斯還說：「但美國人不只是對開派對興趣缺缺，我們的社交能力也正在流失。」