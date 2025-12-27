慶建國250年 時報廣場水晶球明年降2次 以藍白紅為主題

紐約時報廣場今年除夕降下的水晶球，以美國國旗為主題，為建國250周年慶祝活動拉開序幕。(美聯社)

紐約市時報廣場 (Times Square)明年將有兩次水晶球降落儀式，分別為2026年新年跨年 夜和美國獨立250周年慶祝活動。

主辦單位計畫要在2026年7月3日國慶日前夕，再降一次水晶球，打破自1907年以來時報廣場只在新年跨年夜降下水晶球的傳統。

這項計畫是由「美國250」(America250)組織所提出；「美國250」是由國會授權成立，旨在負責監督美國建國250周年慶典的組織，這次特地與時報廣場一號(One Times Square)大樓和時報廣場聯盟(Times Square Alliance)合作舉辦這次活動。

主辦單位表示，7月的儀式將沿用往年跨年倒數計時的傳統流程：首先，時報廣場上將會出現紅、白、藍三色燈光，接著會飄落漫天的彩帶，音樂響起，儀式圓滿結束。

此外，策畫者還計畫要在2026年1月1日午夜一過，在跨年晚會直播中，加上了一段簡短的環節，將傳統的跨年倒數計時與即將到來的國慶周年紀念聯繫起來。

這決定罕見的打破了該活動長年以來標誌性的傳統；這麼多年以來，時報廣場的水晶球只有在1942年和1943年，因為戰時的燈火管制，紐約市暫停了慶祝活動，水晶球也因此沒有落下。

「美國250」負責人蘿希．里奧斯(Rosie Rios)表示，主辦單位會選上時報廣場，是因為其全球知名度以及它作為國家重大事件背景的重要性。

「以類似迎接新年的慶祝活動來迎接7月4日，能有比這更好的方式，來展現我們作為一個國家所擁有的全球影響力以及隨之而來的責任嗎？」里奧斯告訴「紐約郵報」(New York Post)。

除了時報廣場之外，「美國250」還宣布了一系列與周年慶有相的活動，包括全國性志工活動、參與加州巴沙迪那(Pasadena)玫瑰花車遊行(Rose Parade)，在各地舉辦像是煙火和歷史展覽等各種活動，以及時報廣場水晶球「星座之球」(The Constellation Ball)的重新設計方案。