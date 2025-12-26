在敘遇襲喪生 2國民兵遺體運回愛州

我的頻道

編譯周芳苑、盧炯燊／綜合報導
13日在敘利亞遇襲喪生的兩名愛阿華州國民兵遺體24日運回州府第摩因(Des Moines)，準備安葬。(美聯社)
13日在敘利亞遇襲喪生的兩名愛阿華州國民兵遺體24日運回州府第摩因(Des Moines)，準備安葬。(美聯社)

兩名愛阿華州國民兵13日在敘利亞遇襲喪生，遺體24日運回州府第摩因(Des Moines)安葬，他們的家人度過無比悲痛的平安夜。

25歲的中士托雷斯-托瓦爾(Edgar Brian Torres-Tovar)及29歲中士霍華德(William Nathaniel Howard)的親友到場迎靈。多名政要與資深將領也出席儀式。

遇難的兩名國民兵成員以及一名文職翻譯人員遺體，上周被運回美國，總統川普親往德拉瓦州多佛空軍基地(Dover Air Force Base)弔唁並會見遺屬。

愛阿華空中國民兵運輸機24日從德拉瓦將兩名士官棺木接回家鄉，戴著白手套的愛州國民兵將覆蓋國旗的棺木抬下，家屬在停機坪上為逝去的親人哀悼數分鐘，隨後棺木被抬上靈車，在第摩因警局和愛州公路巡警護送下，分別前往托雷斯-托瓦爾的家鄉第摩因、以及霍華德家鄉馬歇爾鎮(Marshalltown)的殯儀館，預備在未來數日內舉行葬禮。

沿途有許多民眾自發性站在路旁，手持國旗，向陣亡戰士致敬。

托雷斯-托瓦爾和霍華德隸屬於陸軍第113騎兵團第1連，死後雙雙被追晉為士官長。

1943年在中國湖南墜機陣亡的前陸軍航空隊飛行員謝爾中尉，遺骸在2024年尋獲並...
1943年在中國湖南墜機陣亡的前陸軍航空隊飛行員謝爾中尉，遺骸在2024年尋獲並確認身分，於12月14日105歲冥誕當天，在故鄉南卡州下葬。(國防部)

另外，二次大戰期間在中國作戰時墜機的前陸軍航空隊中尉謝爾(Morton Sher)在陣亡82年後，遺骸身分終於確認，在12月14日他的105歲冥誕，安葬於南卡州格林維爾( Greenville)一處公墓，為一段漫長的等待與追思畫上句號。

謝爾1920年12月14日出生於馬里蘭州巴爾的摩，後來舉家搬到格林維爾。美國對日宣戰後，謝爾投效陸軍航空隊，被分配到中國戰場，加入前身為飛虎隊的第14航空軍第23戰鬥機大隊第76中隊。

1943年8月20日執行任務時，謝爾駕駛的P-40戰機墜毀在湖南衡陽附近一片稻田裡，燃起熊熊大火，當地中國農民在墜機地點為他立碑紀念。1947年戰後軍方審查報告做出結論，將他正式列為無法尋回的陣亡者，由他的母親代領紫心勛章。

2012年，一名民間人士聯繫了美國國防部戰俘及失蹤軍人統計署(DPAA) ，並提供墜機地點的紀念碑照片，DPAA人員於是展開了漫長的尋找遺骸工作， 2024年終於在衡陽附近的新白村(Xin Bai Village)發現飛機殘骸和遺骸，經夏威夷實驗室的DNA檢測確認了謝爾身分。

國民兵 敘利亞 愛阿華州

