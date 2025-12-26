收假迎冬季風暴 估影響1億人出行

氣象預報顯示，聖誕節假期過後，五大湖區、東北部和中大西洋中部分地區將出現降雪、凍雨和雨雪，返鄉或出門行程將受阻，影響1億多人。(美聯社)

根據最新氣象預報，聖誕節 假期過後，五大湖區、東北部和中大西洋中部分地區將出現降雪、凍雨和雨雪，返鄉人潮行程將受阻，影響1億多人。專家說，這將是紐約市 本季到目前為止最大的一場雪。

國家氣象局(National Weather Service)預估，聖誕節當天，東北部將出現降雪，同一天稍晚時中西部的北部地區也將下雪；到了12月26日，第二波天氣系統開始發威，密西根經賓州 延伸至中大西洋(Mid-Atlantic大)北部的廣大地區將出現雨雪。

氣象局表示，這一場冬季風暴很可能對聖誕節後出行構成安全威脅和延誤。

美國汽車協會(AAA)預估，年底假期期間全美將有約1.224億人前往離家至少50哩以外地點，其中近1.1億人自行駕車。

氣象預報機構AccuWeather也提出警告稱，這場快速移動的風暴可能影響全美數百萬人出行，造成交通中斷和停電；路上可能出現5吋積雪，冰雪堆積可能壓垮讓樹枝造成電線斷落，情況雪上加霜。

此外，賓州預計將有1/4吋凍雨積聚、密西根州上半島將出現降雪、新英格蘭地區將於12月26日至27日出現中到大規模的降雪。

紐約州部分地區、賓州東北部和新澤西州北部可能會迎來超過6吋的降雪。華府、巴爾的摩和費城等大都會區也可能出現危險的冰凍路面。

AccuWeather資深氣象學者羅伊斯(Tyler Roys)表示，這次可能是紐約市本季到目前為止最大的一場大雪。

根據AccuWeather預測，降雪量最大的地區將從紐約州卡茲奇出區(Catskill Mountains)延伸到賓州東北部，預計降雪量6至12吋。

AccuWeathe預測各主要城市降雪量如下：

康州哈特福(Hartford)：3-6吋

紐約市：3-6吋

紐約州雪城(Syracuse)：3-6吋

麻州波士頓：1-3吋

賓州費城：1-3吋

馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)：薄薄一層至1吋

華府：薄薄一層至1吋