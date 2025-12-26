我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台立院對賴清德彈劾案 確定明年5月19日投票

遵循「一天只做一件事」 年末整理不痛苦的5個技巧

收假迎冬季風暴 估影響1億人出行

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
氣象預報顯示，聖誕節假期過後，五大湖區、東北部和中大西洋中部分地區將出現降雪、凍雨和雨雪，返鄉或出門行程將受阻，影響1億多人。(美聯社)
氣象預報顯示，聖誕節假期過後，五大湖區、東北部和中大西洋中部分地區將出現降雪、凍雨和雨雪，返鄉或出門行程將受阻，影響1億多人。(美聯社)

根據最新氣象預報，聖誕節假期過後，五大湖區、東北部和中大西洋中部分地區將出現降雪、凍雨和雨雪，返鄉人潮行程將受阻，影響1億多人。專家說，這將是紐約市本季到目前為止最大的一場雪。

國家氣象局(National Weather Service)預估，聖誕節當天，東北部將出現降雪，同一天稍晚時中西部的北部地區也將下雪；到了12月26日，第二波天氣系統開始發威，密西根經賓州延伸至中大西洋(Mid-Atlantic大)北部的廣大地區將出現雨雪。

氣象局表示，這一場冬季風暴很可能對聖誕節後出行構成安全威脅和延誤。

美國汽車協會(AAA)預估，年底假期期間全美將有約1.224億人前往離家至少50哩以外地點，其中近1.1億人自行駕車。

氣象預報機構AccuWeather也提出警告稱，這場快速移動的風暴可能影響全美數百萬人出行，造成交通中斷和停電；路上可能出現5吋積雪，冰雪堆積可能壓垮讓樹枝造成電線斷落，情況雪上加霜。

此外，賓州預計將有1/4吋凍雨積聚、密西根州上半島將出現降雪、新英格蘭地區將於12月26日至27日出現中到大規模的降雪。

紐約州部分地區、賓州東北部和新澤西州北部可能會迎來超過6吋的降雪。華府、巴爾的摩和費城等大都會區也可能出現危險的冰凍路面。

AccuWeather資深氣象學者羅伊斯(Tyler Roys)表示，這次可能是紐約市本季到目前為止最大的一場大雪。

根據AccuWeather預測，降雪量最大的地區將從紐約州卡茲奇出區(Catskill Mountains)延伸到賓州東北部，預計降雪量6至12吋。

AccuWeathe預測各主要城市降雪量如下：

康州哈特福(Hartford)：3-6吋

紐約市：3-6吋

紐約州雪城(Syracuse)：3-6吋

麻州波士頓：1-3吋

賓州費城：1-3吋

馬里蘭州巴爾的摩(Baltimore)：薄薄一層至1吋

華府：薄薄一層至1吋

賓州 聖誕節 紐約市

上一則

史上第2高 18.17億勁球頭獎阿肯色1注獨得

下一則

俄亥俄老翁扮聖誕老人超速遭警攔停 網友笑：趕著送禮

延伸閱讀

暴風雪和冰雨襲中西部和東北部 威脅年底假期旅行

暴風雪和冰雨襲中西部和東北部 威脅年底假期旅行
聖誕節非中華傳統節日 仍有6招華人開運大法可適用

聖誕節非中華傳統節日 仍有6招華人開運大法可適用
周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

播客請陌生人「捐腎」賓州3醫院啟動社會實驗 提高配對機率

播客請陌生人「捐腎」賓州3醫院啟動社會實驗 提高配對機率

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
哈佛大學校長最近到教育部長電郵感謝哈佛願支付2億元給聯邦，但哈佛在此之前已明確回絕和解條件。(路透)

哈佛願付2億？教長致謝 校長懵了：校方早已拒絕和解

2025-12-25 01:16
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
現年53歲的前內布拉斯加州共和黨籍聯邦參議員賽瑟宣布，他上周確診罹患第四期胰腺癌。（美聯社）

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

2025-12-23 19:48

超人氣

更多 >
男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘
電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬

電器設備廠賣給大型電力公司 老闆為540名員工每人分紅44萬
電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫
若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？
2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單

2025年折舊率最高車款排名 這品牌幾乎獨佔榜單