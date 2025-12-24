學貸違約者明年1月起扣薪抵債 可扣稅後收入15%

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
政府明年1月起將開始扣押全美學貸違約者的薪資。圖為哥倫比亞大學畢業生在校園拍照。(美聯社)
政府明年1月起將開始扣押全美學貸違約者的薪資。圖為哥倫比亞大學畢業生在校園拍照。(美聯社)

教育部發言人證實，政府明年1月起將開始扣押全美學貸違約者的薪資、用以還債；新冠疫情爆發後扣薪抵債暫停好幾年之久，明年初將是疫情爆發以來部分借款人第一次薪資面臨扣押風險。

發言人稱，教育部預估，明年1月7日那周開始，全美將有約1000名學貸違約拖欠者收到薪資扣押通知，之後人數將持續增加。

全美各地的學貸借款人正面臨就業市場疲軟、貸款體系頻頻改革、近來難以獲得救濟等多重壓力；教育部今年稍早表示，目前500多萬借款人違約，可能很快就會飆增至約1000萬人。

全美超過4200萬人背負學貸，未償債務總額超過1.6兆元。

美國政府對聯邦債務有特殊的催收權，借款人一旦違約，便可扣押其聯邦退稅、工資以及社安金和殘障福利金。全國公共廣播電台(NPR)報導稱，借款人還款逾期超過270天即構成違約(default)。教育部必須在扣押借款人薪資之前，提前30天通知他們。

教育部可扣押學貸持有人稅後收入的15%用以還債。高等教育專家坎特羅維茨(Mark Kantrowitz)補充，根據法律，借款人每周必須至少被扣聯邦最低時薪(7.25元)的30倍，即217.5元。

「學生借款人保護中心」(Student Borrower Protection Center)的副主任于柏斯(Persis Yu，音譯)批評教育部扣押薪資的決定，並表示該部門未能充分幫助借款人找到可負擔的還款選項。

于柏斯表示，「在全國各地的家庭都面臨工資停滯和負擔危機的時候，這個政府決定扣押違約借款人的薪水，這是殘酷、不必要且不負責任的作法。當數百萬借款人瀕臨違約時，這個政府扣押借款人的薪水，而不是捍衛借款人獲得可負擔還款的權利。」

消費者權益倡導人士表示，為了避免薪資被扣押，學貸借款人應聯繫政府的違約解決小組(Default Resolution Group)以尋求各種途徑還債。

