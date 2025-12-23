我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

南加隱秘公園：賈伯斯的靈性導師、甘地遺骨都在此

氣候變遷暴雨成災 華州知名聖誕小鎮商機恐泡湯

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華盛頓州利文沃斯(Leavenworth)以「聖誕小鎮」(Christmastown)聞名。(美聯社)
華盛頓州利文沃斯(Leavenworth)以「聖誕小鎮」(Christmastown)聞名。(美聯社)

華盛頓郵報22日報導，華盛頓州利文沃斯(Leavenworth)以「聖誕小鎮」(Christmastown)聞名，但大氣河流(atmospheric rivers)帶來的暴雨持續兩周，就連聖誕老人扮演者出場時都要踩過泥濘、避開水窪才能與群眾見面，除了豪雨之外還有強風、停電等狀況，一年一度賺錢商機今年恐將泡湯。

利文沃斯與美國太平洋西北部的其他城市近來收到暴雨衝擊，喀斯喀特山區(Cascade Mountains)累積降雨量超過1呎。一名男子不顧華州斯諾霍米許(Snohomish)郊區的淹水封路警告結果溺斃，是目前為止傳出的唯一死亡案例。

氣候變遷帶來的不確定因素，讓「聖誕小鎮」原本最繁忙的生意旺季受到殘酷衝擊，利文沃斯馴鹿農場(Leavenworth Reindeer Farm)負責人鮑伊(Erika Andersen Bowie)表示，如今天氣變得變化多端、更加劇烈，「雨量更多，煙霧更多、降雪更多，混亂也更多」。

西北部居民大多習慣濕冷天候，經常開玩笑看到有人拿傘就知道是初來乍到者。然而，過去兩周，華州地方主管官員頻頻呼籲居民切莫逞強，急難救助員過去兩周在西北部完成600多次水上救援行動。

在利文沃斯經營原木玩具店與帽子店的雷克(Kevin Rieke)表示，今年整個9月都籠罩在煙霧之下，啤酒節(Oktoberfest)因此受到影響，「如今又出現這樣狀況，一切都被打亂了」。

位於西雅圖東部車程約兩小時的利文沃斯，1800年代是鐵路與伐木重鎮，但隨著大北方鐵路(Great Northern Railway)把營運重心遷到溫納奇(Wenatchee)、伐木業蕭條，利文沃斯在20世紀中期幾乎沒落。1960年代初期，市府主管決議把利文沃斯轉變成帶有巴伐利亞特色的阿爾卑斯風情村莊，就連麥當勞、星巴克等全國連鎖店也要融入主題，結果成功吸引每年300萬遊客造訪。

利文沃斯商家每年業績大約四成來自感恩節到聖誕節之間的銷售，因此這段期間就算只關門幾天，對店家來說也將帶來重大影響。

鮑伊說，今年農場損失估計7萬元，門票退票則約有17萬元。

華盛頓州利文沃斯以「聖誕小鎮」聞名，但今年12月暴雨持續兩周，一年一度賺錢商機恐...
華盛頓州利文沃斯以「聖誕小鎮」聞名，但今年12月暴雨持續兩周，一年一度賺錢商機恐將泡湯。(美聯社)

星巴克 聖誕節 氣候變遷

上一則

墨西哥海軍醫療小飛機在德州外海墜毀 至少5人罹難

下一則

美國企業為推動AI 今年裁了5.5萬人

延伸閱讀

潘尼朵尼外銷全世界 義大利甜點店把握龐大聖誕商機

潘尼朵尼外銷全世界 義大利甜點店把握龐大聖誕商機
灣區最卷聖誕街區 聖卡洛斯「聖誕巷」成歲末人氣景點

灣區最卷聖誕街區 聖卡洛斯「聖誕巷」成歲末人氣景點
氣候變遷暴雨成災 知名聖誕小鎮今年商機泡湯

氣候變遷暴雨成災 知名聖誕小鎮今年商機泡湯
紐約生存手冊╱亂丟聖誕節慶垃圾 小心吃罰單

紐約生存手冊╱亂丟聖誕節慶垃圾 小心吃罰單

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者