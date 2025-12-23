柯林頓要求司法部公布所有艾普斯坦檔案 舒默批明目張膽…

司法部19日公布柯林頓和艾普斯坦站在一起的照片。(路透)

每日郵報(Daily Mail) 報導，前總統柯林頓 22日要求司法部 全部公開艾普斯坦 案餘下所有卷宗，更意有所指的說，「有人或事正在受到保護，但我們不需要這種保護」。他促請司法部長邦迪「立即公布所有餘下提及或包含柯林頓的資料，包括照片」。

聯邦司法部分批公開艾普斯坦案數十萬頁檔案文件，然而最少有550頁內容被完全塗黑，而公布的檔案是大量曝光前總統柯林頓及民主黨人，卻很少提及此前被認為與艾普斯坦往來密切的總統川普，因此受到外界質疑。

柯林頓辦公室發聲明指責川普政府的司法部，「選擇性公布檔案文件，目的是影射那多年來已獲司法部一再澄清的個人有不當行為」，又說司法部若不公布餘下檔案，就等於證實了人們的懷疑，即其做法是為了「影射」而不是為了透明化。

在司法部19日公開柯林頓與艾普斯坦一起的照片時，辦公室發言人已指責白宮試圖轉移公眾目光，把矛頭引向這位民主黨籍前總統。

與此同時，對於司法部分批公布及大量刪減檔案內容，參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)指是明目張膽的掩蓋行為，因此敦促民主黨人採取法律行動。

他22日提出一項決議，如果獲得通過，將指示參議院提起或加入訴訟，旨在迫使司法部遵守「艾普斯坦檔案透明法」(Epstein-Files Transparency Act)，公開所有檔案。

但由於缺乏共和黨的支持，舒默的決議在很大程度上只是象徵性，而且參議院休會至1月5日，較截止提交決議日期更過了兩個多星期。

在今次公布的檔文件，包括照片、訪談紀錄、通話紀錄、法庭紀錄等，但至少有550頁內容被完全塗黑無法讀取，更有艾普斯坦受害者直指有還有近數千張照片沒有公開。

19名受害者22日發聲明，指責司法部未全部公開而違反「艾普斯坦檔案透明法」外，又因公開的文件「未能隱去倖存者的身分資訊」，這些做法表明其意圖就是盡可能長時間蒙蔽倖存者及公眾。