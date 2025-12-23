美國企業為推動AI 今年裁了5.5萬人

根據人資顧問業者Challenger, Gray & Christmas，美國企業推動AI相關策略，導致今年來合計近5萬5000個職位遭裁撤。（路透）

「人工智慧」(AI )已成為就業市場關鍵字，根據人資顧問業者Challenger, Gray & Christmas，美國企業推動AI相關策略，導致今年來合計近5萬5000個職位遭裁撤。

CNBC報導，2025年來全美企業裁員 總人數達117萬人，寫下2020年爆發新冠疫情以來最高紀錄，當年底宣布的裁員人數為220萬人。

資料顯示，美國雇主光是10月就宣布裁員15萬3000人，接著在11月宣布裁撤逾7萬1000人，其中超過6000人失業與AI議題有關。

在通膨升溫、關稅推升營運成本以及企業尋求壓低支出下，AI不失為誘人的短期解決方案。

麻省理工學院(MIT)11月發表一項研究指出，AI如今已能執行美國勞動市場11.7%的工作，在金融、醫療保健及其他專業領域預估能為企業省下1兆2000億美元工資。

不過，並非所有人都認為AI是造成企業大舉裁員的主因。牛津網路研究所(Oxford Internet Institute)AI與勞動助理教授史蒂芬尼(Fabian Stephany)之前告訴CNBC，以AI之名裁員可能只是籍口。

史蒂芬尼說，疫情期間表現亮眼的許多公司「大舉擴編」，近期裁員或許只是盤點人力需求其中一環。

他表示：「某種程度上，這是裁撤那些缺乏長期成長展望的人員，與其承認『我們兩、三年前誤判情勢』，現在拿AI當替罪羔羊，說『都是AI造成的』。」

以下是CNBC彙整2025年將AI納入裁員和整頓計畫的幾家主要企業：

●亞馬遜 (Amazon)10月裁撤1萬4000個職位，裁員規模號稱史上最大，部分原因是亞馬遜砸重金押注AI這類大型計畫。亞馬遜執行長賈西(Andy Jassy)今年稍早示警AI將造成公司縮編人力，「有些既有職位的人力將會減少，同時增加其他類型職缺」。

●微軟(Microsoft)今年已裁員約1萬5000人，執行長納德拉(Satya Nadella)寫給員工的備忘錄提到，微軟需要「在新時代反思自身使命」，強調AI對微軟至關重要。

●客戶關係管理(CRM)龍頭Salesforce利用AI協助執行業務，客服人員已從9000人縮減至約5000人。執行長班紐夫(Marc Benioff)透露，AI已取代公司內部高達50%的工作量。

●國際商業機器公司(IBM)執行長克利希納(Arvind Krishna)5月告訴華爾街日報(WSJ)，AI聊天機器人已取代人資部門數以百計員工職位。IBM上月宣布裁撤1%全球員工，預估近3000人受影響。

●資安公司CrowdStrike今年5月宣布裁員500人，約占公司人力5%，並直接把裁員歸因於AI。聯合創辦人暨執行長庫茲(George Kurtz)說：「AI是業務運作的加速器」。

●人力資源平台Workday今年2月宣布裁員1750人，約占總人力8.5%。執行長艾申巴赫(Carl Eschenbach)表示，此次裁員是為了讓公司優先投資AI和釋出更多資源。