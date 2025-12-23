舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

我的頻道

編譯尤寶琪／綜合報導
舊金山最熱門購物中心以往到聖誕新年購物季，都是車水馬龍，但近年因網購加上治安敗壞，不見消費人潮。(美聯社)
原名Westfield購物中心的「舊金山中心商場」(San Francisco Centre & Emporium )曾是舊金山市中心假日購物熱點，在鼎盛時期，熙熙攘攘的顧客可以擠滿這座共九層樓高的購物中心，但2025年聖誕節前夕卻不見往日風光，反顯得異常的冷清。

現在，這座舊金山最大購物中心，雖然占地約150萬平方英尺，卻幾乎空無一人，約93%的店鋪呈現空置的情況。

根據一段在聖誕節前五天拍攝的購物中心內部影片顯示，這座購物中心急劇衰退，宛如一座鬼城；有位網友就直言，看到「真令人心碎」；目前尚不清楚影片拍攝的具體時間。

該購物中心自新冠肺炎疫情爆發，消費者轉向線上購物以來，營業一直都舉步維艱；而舊金山市中心飆升的犯罪率，更是讓購物中心情況雪上加霜，導致購物中心的價值暴跌。

這座在十年前估計價值高達12億元的購物中心，在11月以1.33億元的價格，法拍賣給包括摩根大通(JPMorgan Chase)和德意志銀行(Deutsche Bank)等貸款方。

負責為該購物中心尋找新買家的房地產經紀公司世邦魏理仕(CBRE)，其執行副總裁科瓦克(Kyle Kovac)告訴哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)，這次出售將標誌著該物業的新篇章。

他表示：「在市政領導層重整、人口連續三年增長以及AI和科技公司需求激增的背景下，舊金山中心商場 擁有得天獨厚的優勢，將成為舊金山市中心復甦下一階段的基石。」

但也有人不看好；當地居民沃瑟斯龐(Neil Wotherspoon)在11月告訴哥倫比亞廣播公司(CBS)，表示自己每周都會去這家購物中心一次，在地下室的熊貓快餐(Panda Express)點餐，他不認爲這家購物中心有光明的未來；熊貓快餐是目前僅存的幾家仍在營業的商戶之一。

曾在購物中心中的唱片行工作過的雷恩達(Paula Reinda)說，每次去舊金山中心，都覺得那裡比上次更糟。

舊金山 聖誕節 貸款

