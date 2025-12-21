我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅讓聖誕樹農扳回一城 業者：今年人造樹很難賣

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 接近君主集權

受害者支持淫魔檔案公開 證明「我們不是騙子」

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

司法部根據國會法律19日公布首批數千頁已故「淫魔」富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性侵案相關文件。受害者明確支持將檔案公開；其中，受害者法米爾(Maria Farmer)表示，「謝謝你們相信我。我感覺自己得到了救贖。」另一位受害者班斯基(Dani Bensky)說：「此刻，我多少覺得自己得到了認可。」

法米爾1996年曾向聯邦調查局(FBI)報案投訴艾普斯坦，卻遭到忽視。在司法部公布艾普斯坦檔案後，她透過律師發表聲明指出：「這太棒了。謝謝你們相信我。我覺得自己得到了救贖。這是我人生中最美好的日子之一。當然，與此同時，我也為其他像吉佛瑞那樣因為FBI失職而受到傷害的女孩們，感到無比痛心。」

受害者佛州女子維吉妮雅·吉佛瑞(Virginia Giuffre)最早揭露艾普斯坦性侵惡行，並長年為受害者發聲，但她今年自殺離世，享年41歲。

另一位在17歲時遭艾普斯坦性侵的受害者班斯基，對於檔案公開表示歡迎，但她和其他受害者原本以為19日公布的文件會更多。班斯基向國家廣播公司(NBC)表示，「資訊非常多，但不如我們想像的多。」

不過，班斯基也指出，「此刻，我感到自己多少得到了認可。我認為我們很多人都一直在說：『這是真的，我們不是騙子。』」

司法部官網19日公布了3500份文件，部分照片似帶有強烈性暗示，已被塗黑。部分文件標示為CSAM，即「兒童性虐待材料」。有的資料整頁被塗黑，完全無法辨讀，引起巨大批評。

司法部次長布蘭奇(Todd Blanche)告訴國會，未來幾周將公布更多文件。他表示，法律要求對受害者資訊進行編輯，「我們正在審查每一份即將公布的文件」，確保受害者姓名和資訊得到保護。

司法部公布檔案是在川普總統簽署「艾普斯坦檔案透明法」30天後進行；該法是由兩黨共同立法通過，要求司法部公布所有與艾普斯坦相關的「非機密紀錄」。但該法也做出例外規定，其中包括保護受害者在內。

艾普斯坦 司法部 FBI

上一則

繼卡車司機後…墨西哥鐵路員工入境美需能通英語

下一則

淫魔檔案裡一堆他 柯林頓稱自己變代罪羔羊

延伸閱讀

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇
司法部再釋艾普斯坦檔案 大陪審團證詞揭未成年受害細節

司法部再釋艾普斯坦檔案 大陪審團證詞揭未成年受害細節
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
淫魔檔案上千文件須塗黑 司法部拚命趕工

淫魔檔案上千文件須塗黑 司法部拚命趕工

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00

超人氣

更多 >
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元

台裔賭神張約翰 一個周末贏40萬 每天只花10美元
照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽

照著做無死角 她示範肥皂水廚房去油流程：快速還原清爽
柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇

柯林頓摟妹照曝光 司法部公開淫魔富豪部分文件 突刪川普照啟疑竇