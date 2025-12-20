我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

北車殺人案張文墜樓身亡 學者從「1跡證」推測他不想死

川普金主詐欺獲特赦 免賠受害投資人6.6億元

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電動車新創公司尼可拉創辦人密爾頓遭控誤導並詐騙股東，2022年被判處四年徒刑。但今春獲得川普總統特赦。(路透)
電動車新創公司尼可拉創辦人密爾頓遭控誤導並詐騙股東，2022年被判處四年徒刑。但今春獲得川普總統特赦。(路透)

電動車新創公司尼可拉(Nikola)創辦人密爾頓(Trevor Milton)遭控誤導並詐騙股東，2022年被陪審團裁定證券詐欺、電信詐欺罪名成立，判處四年徒刑。密爾頓今春獲得川普總統特赦，原本檢方主張密爾頓應該支付共計6億6000萬元給受害投資人，特赦不但讓他躲過牢獄之災，而且還免於負擔金錢賠償。

華盛頓郵報19日報導，受到詐騙而投資10萬元給密爾頓公司的鹽湖城企業家蘇波托(Liejo Supoto)指出，雖然常言道「犯罪得不償失」(crime doesn't pay)，可是從密爾頓實例來看，犯罪其實很有賺頭。

報導指出，今年當中獲得川普特赦的至少20人，包括減刑、恢復公民權利、免除坐牢等，連帶獲得免除賠償的金額達數千萬元。

舉例來說，經營「龐式騙局」(Ponzi scheme)而在2013年被判刑34年的瑪莉安‧摩根(Marian Morgan)，原本被法院下令支付1750萬元給數十名受害者，但她今年5月獲得川普減刑並且赦免賠償責任。

在某些川普特赦案裡，拿不到賠償金的一方則是聯邦政府。

佛州一家療養機構負責人沃爾扎克(Paul Walczak)逃漏稅遭定罪，今年4月被判18個月刑期、並繳交400萬元罰款給國稅局。但僅僅12天後，沃爾扎克獲得川普特赦，免除坐牢與繳交罰金的責任。

曾任聯邦赦免檢察官(United States Pardon Attorney)三年、川普第二任期之初遭到開除的伊莉莎白‧奧耶爾(Elizabeth Oyer)說，民眾可能沒有完全了解特赦如何運作，沒注意到犯罪受害者的經濟利益問題。

她說：「這對受害民眾與納稅人帶來傷害，但從事不法行為的罪犯卻獲得了意外之財。」

報導指出，密爾頓並不符合司法部的特赦條件，自從2022年被定罪之後，他在上訴期間一直保釋在外。2024年，密爾頓與妻子捐款250多萬元給川普競選團隊。

川普 詐騙 佛州

上一則

商店做掩護 麻州2男詐騙糧食券近700萬元

下一則

聯邦法官擋下哈佛經費削減 司法部上訴遭批「無恥」

延伸閱讀

降藥價 川普再與9藥廠達協議 並推銷「打了類固醇的綠卡」

降藥價 川普再與9藥廠達協議 並推銷「打了類固醇的綠卡」
NBC：川普未排除與委內瑞拉開戰可能性

NBC：川普未排除與委內瑞拉開戰可能性
川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返
川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等

川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年