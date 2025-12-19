我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／遭太陽古德溫抓關鍵進攻籃板加罰球絕殺 勇士近13戰9敗

中國2025年度字詞揭曉：「韌」與「稅」獲選國內、國外字

跨性別青少年醫護費用 衛生部定新規擬終止

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
衛生部長小甘迺迪18日宣布多項擬議新規定，力圖終止跨性別未成年人獲得性別醫護經費。（美聯社）
衛生部長小甘迺迪18日宣布多項擬議新規定，力圖終止跨性別未成年人獲得性別醫護經費。（美聯社）

衛生部18日宣布多項擬議新規定，力圖終止跨性別未成年人獲得性別醫護經費。這些提議包括：提供兒童跨性別治療的醫院將被切斷俗稱白卡的醫療補助計畫（Medicaid）和俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險（Medicare）經費，禁止使用聯邦白卡經費資助此類手術等。新規定將危及近20多個州的醫療提供，在這些州，藥物治療與外科手術仍屬合法，且持續由白卡給付。

美聯社報導，這些提案影響深遠，與大多數美國主要醫療機構的建議背道而馳，也是川普政府為限制對跨性別兒童使用青春期阻滯劑、激素療法和手術干預，迄今採取的最重大舉措。

衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）18日在記者會中明確反對兒童性別確認手術，他表示，「那不是治療，那是治療失當。性別否定手術會剝奪孩子的未來。」

跨性別兒童權益倡導者對此強烈駁斥，指政府舉措將危及生命。致力預防LGBTQ+青少年自殺的非營利組織「特雷弗計畫」（The Trevor Project）的亨-萊蒂寧（Rodrigo Heng-Lehtinen）表示，「聯邦立法者正剝奪跨性別和非二元性別青少年所需醫療，令人深感不安。」

全國目前近半數州的白卡涵蓋性別確認治療；至少27州已立法限制或禁止此類治療。

衛生部擬議規則必須經過公眾評審和文件修改等程序，才能生效；這些提案也可能面臨法律挑戰。但它們可能進一步阻礙醫療機構為兒童提供性別確認治療，許多醫院已停止提供此類治療。

兒童和青少年精神科醫生、世界跨性別健康專業協會（WPATH）理事會成員萊博維茨（Scott Leibowitz）表示，「若政府可以隨意挑選醫學領域的某方面扣留整個群體所需必要資金，將為所有醫療領域立下危險先例。」

與此同時，衛生部還宣布，其民權辦公室也將提議，將性別焦慮症（gender dysphoria）排除在殘疾定義之外。

美國醫學會（AMA）敦促各州不要限制性別焦慮症患者的治療。美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）18日呼籲衛生部改變立場，稱「這些規定是對醫生與病人關係毫無根據的干涉」，「兒童和家庭將承擔後果」。

跨性別 白卡 聯邦醫療保險

上一則

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

下一則

曾獲普立茲獎 曾獨家採訪胡森及賓拉丹 戰地記者阿奈特91歲辭世

延伸閱讀

嚴批衛生部反疫苗政策 美國兒科學會痛失多項聯邦經費

嚴批衛生部反疫苗政策 美國兒科學會痛失多項聯邦經費
77歲翁跌成長短腳 1年後…不良於行才發現骨裂

77歲翁跌成長短腳 1年後…不良於行才發現骨裂
傷口小、疼痛少、恢復快 微創瓣膜手術「開心」更安心

傷口小、疼痛少、恢復快 微創瓣膜手術「開心」更安心
新生兒打B肝疫苗 衛生部研議取消 並研究疫苗過敏問題

新生兒打B肝疫苗 衛生部研議取消 並研究疫苗過敏問題

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36
(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上
槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥