跨性別青少年醫護費用 衛生部定新規擬終止

衛生部長小甘迺迪18日宣布多項擬議新規定，力圖終止跨性別未成年人獲得性別醫護經費。（美聯社）

衛生部18日宣布多項擬議新規定，力圖終止跨性別 未成年人獲得性別醫護經費。這些提議包括：提供兒童跨性別治療的醫院將被切斷俗稱白卡 的醫療補助計畫（Medicaid）和俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險 （Medicare）經費，禁止使用聯邦白卡經費資助此類手術等。新規定將危及近20多個州的醫療提供，在這些州，藥物治療與外科手術仍屬合法，且持續由白卡給付。

美聯社報導，這些提案影響深遠，與大多數美國主要醫療機構的建議背道而馳，也是川普政府為限制對跨性別兒童使用青春期阻滯劑、激素療法和手術干預，迄今採取的最重大舉措。

衛生部長小甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）18日在記者會中明確反對兒童性別確認手術，他表示，「那不是治療，那是治療失當。性別否定手術會剝奪孩子的未來。」

跨性別兒童權益倡導者對此強烈駁斥，指政府舉措將危及生命。致力預防LGBTQ+青少年自殺的非營利組織「特雷弗計畫」（The Trevor Project）的亨-萊蒂寧（Rodrigo Heng-Lehtinen）表示，「聯邦立法者正剝奪跨性別和非二元性別青少年所需醫療，令人深感不安。」

全國目前近半數州的白卡涵蓋性別確認治療；至少27州已立法限制或禁止此類治療。

衛生部擬議規則必須經過公眾評審和文件修改等程序，才能生效；這些提案也可能面臨法律挑戰。但它們可能進一步阻礙醫療機構為兒童提供性別確認治療，許多醫院已停止提供此類治療。

兒童和青少年精神科醫生、世界跨性別健康專業協會（WPATH）理事會成員萊博維茨（Scott Leibowitz）表示，「若政府可以隨意挑選醫學領域的某方面扣留整個群體所需必要資金，將為所有醫療領域立下危險先例。」

與此同時，衛生部還宣布，其民權辦公室也將提議，將性別焦慮症（gender dysphoria）排除在殘疾定義之外。

美國醫學會（AMA）敦促各州不要限制性別焦慮症患者的治療。美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）18日呼籲衛生部改變立場，稱「這些規定是對醫生與病人關係毫無根據的干涉」，「兒童和家庭將承擔後果」。