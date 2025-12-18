我的頻道

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

網紅要失業了？ 旅遊行銷轉向AI偶像 便宜又好用…

編譯季晶晶／綜合報導
旅遊網紅已遭AI挑戰，將由虛擬實境取代真人現場旅遊。圖為田納西州旅遊網紅雷蒙。(美聯社)
旅遊網紅已遭AI挑戰，將由虛擬實境取代真人現場旅遊。圖為田納西州旅遊網紅雷蒙。(美聯社)

旅行社和觀光餐飲業者正悄悄把行銷預算，從真人網紅轉向AI偶像，因為他們便宜好用、能全天候大量產出美照；相較之下，仰賴免費招待或高額酬勞才能合作的真人網紅成本高昂，後者開始擔心自己被擠出市場。

紐約時報報導，靠著拍攝夢幻目的地照片與影片累積社群追蹤者的網紅，早已成為旅遊產業不可或缺的一環。根據Expedia 2025年旅客價值指數調查，73%的消費者表示，網紅的推薦曾幫助他們選擇旅遊目的地、飯店或行程中其他要素；40歲以下受訪者中，這個比率更高達84%。

企業與景點會砸大錢或提供免費招待來拉攏網紅。美國行銷公司New Media創辦人Steve Morris的客戶遍及美國、歐洲與亞洲的旅遊品牌，他說：「成為一線網紅，真的非常好賺。」而「旅遊是最賺錢的類別之一」，一則貼文的酬勞就可能超過10萬元。

這也許能解釋，2023年Morning Consult的一份報告指出，13至26歲年輕人中，有57%表示如果有機會，願意當網紅。

不過，在旅遊網紅領域，性別差異相當明顯。大型旅遊機構似乎特別偏好以年輕貌美的女性作為AI分身，幾乎看不到男性角色，並且刻意模糊數位與現實世界的界線。

AI網紅帳號下的留言，有愛心符號、鼓勵讚美，也有人試圖「揭穿」她們其實是AI。但很多人似乎毫無所覺，或根本不在意這些網紅並非真人。

行銷與科技顧問公司AtlasPerk的創辦人Ari Adnan Cibari表示，AI虛擬形象因為「色彩和細節已經好到誇張，現在可能根本分不出差別」。

真人網紅，特別是剛起步的新人，已經開始感到不安。曾任律師、後來轉型為獨旅專家的Jen Ruiz，在Instagram以Jen on a Jet Plane發文，擁有近5萬追蹤者。她表示，AI網紅的崛起在創作者圈內引發軒然大波，「大家都覺得自己正在被取代」，而「取而代之的，還是一個沒有熱情、也沒有親身經驗的存在」。

這股轉變甚至開始影響到擁有龐大粉絲數的成熟網紅。生活風格網紅Christiana Ballayan，在TikTok與Instagram上合計有500多萬追蹤者，她表示，自己感受到品牌付費合作機會正在減少。一年前，飯店若想展示奢華體驗，往往會包辦機票、住宿與各種額外花費，並另付創作費；但現在，「他們可能只提供房間，並表示這就是你的報酬，因為他們也可以選擇AI來打廣告」。

New Media的Morris表示，他觀察到美國、歐洲與亞洲的飯店與旅遊客戶，對AI生成照片、文案與社群分身的支出大幅增加。約有一半的客戶正嘗試用AI來行銷，未來比率只會更高。目前採用這項技術的企業，約將20%至30%的行銷預算投入其中。

如果使用像Hey Gen這類AI分身資料庫，打造一個基本的客製化旅遊角色，例如在地導覽員，成本大約500到2000元。一組AI生成的圖片與影片，例如呈現飯店在不同季節的樣貌，價格也差不多。至於「完全合成角色」，也就是從零開始設計，包含獨特外觀、個性、聲音與肢體語言的分身，成本約為5000到1萬元；若需要持續學習與更新，最高約1萬5000元。Morris說，這類進階的數位角色，可能被用作擁有專屬Instagram或TikTok帳號的社群人物。

隨著技術進步，由AI創造的旅遊機器人與網紅，未來可能變得更具代理性，也就是能自行採取行動的系統。AtlasPerk的Ari Adnan Cibari表示，這意味著AI網紅或許能直接協助粉絲訂機票、安排行程，甚至預約餐廳。

旅遊網紅已遭AI挑戰，將由虛擬實境取代真人現場旅遊。圖為伊拉克旅遊網紅阿里‧希拉...
旅遊網紅已遭AI挑戰，將由虛擬實境取代真人現場旅遊。圖為伊拉克旅遊網紅阿里‧希拉爾。(路透)

