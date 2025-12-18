川普點名危言聳聽 有意關閉美國國家大氣研究中心

國家大氣研究中心位於科羅拉多州波爾德的總部。(路透)

川普總統向來把「全球氣候危機」視為異端邪說、危言聳聽，其所領導的政府目前正計畫解散全球領先的氣候研究機構之一「國家大氣研究中心」(National Center for Atmospheric Research，NCAR)；儘管此舉引發許多反對聲浪，但白宮 方面仍不為所動。

據美聯社報導，白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長伏特(Russ Vought)於社群媒體X平台上宣布，NCAR將被拆解，該中心的業務目前正受到進行全面審查，任何被認定為「關鍵」的業務將「移交至其他單位或地點」。他還說：「這座機構是全美最大的氣候危言聳聽來源之一。」

隸屬於聯邦政府 的NCAR成立於1960年，總部設在科羅拉多州波爾德(Boulder)，由130多所大學所組成的非營利性大氣科學研究大學聯盟(UCAR)管理，經費則來自國家科學基金會(NSF)。

據今日美國報(USA Today)報導，解散NCAR的行動將即刻展開，並計畫完全關閉該中心的梅薩實驗室(Mesa Laboratory)。

該研究實驗室擁有美國聯邦政府規模最大的氣候變遷 研究項目，致力於進行預測、防範和應對極端天氣及其他自然災害的研究。

一名要求匿名的白宮高級官員向美聯社表示，該中心的「覺醒」將納稅人的錢浪費在他所謂的輕浮追求和意識形態上，包括資助成立了一個原住民與地球科學中心，旨在「使科學更加包容、友好和公正」，另一個例子則是追踪空氣污染以「妖魔化機動車輛、石油和天然氣作業」。

知名氣象學者崔伯斯(Kevin Trenberth)接受華盛頓郵報訪問時指出，拆散實驗室將造成科學研究上的重大損失。

科州民主黨籍州長波利斯(Jared Polis)表示，NCAR是地球系統科學研究領域的全球領導者，同時該中心提供有關火災和洪水等極端天氣事件數據，「幫助我們的國家拯救生命和財產，防止家庭遭受毀滅性打擊。如果這些削減措施繼續推進，我們將失去在科學發現領域對抗外國勢力和對手的競爭優勢。」

川普將氣候變遷形容為「騙局」，並於9月聯合國大會演說時稱其為「史上最大騙局」。