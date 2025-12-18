我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「掃地機器人始祖」iRobot CEO談公司破產...技術「落後中企4年」

陳妍希離婚主因曝光 期待儀式感落空 陳曉被爆「情緒失控鬧失聯」

川普點名危言聳聽 有意關閉美國國家大氣研究中心

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國家大氣研究中心位於科羅拉多州波爾德的總部。(路透)
國家大氣研究中心位於科羅拉多州波爾德的總部。(路透)

川普總統向來把「全球氣候危機」視為異端邪說、危言聳聽，其所領導的政府目前正計畫解散全球領先的氣候研究機構之一「國家大氣研究中心」(National Center for Atmospheric Research，NCAR)；儘管此舉引發許多反對聲浪，但白宮方面仍不為所動。

據美聯社報導，白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長伏特(Russ Vought)於社群媒體X平台上宣布，NCAR將被拆解，該中心的業務目前正受到進行全面審查，任何被認定為「關鍵」的業務將「移交至其他單位或地點」。他還說：「這座機構是全美最大的氣候危言聳聽來源之一。」

隸屬於聯邦政府的NCAR成立於1960年，總部設在科羅拉多州波爾德(Boulder)，由130多所大學所組成的非營利性大氣科學研究大學聯盟(UCAR)管理，經費則來自國家科學基金會(NSF)。

據今日美國報(USA Today)報導，解散NCAR的行動將即刻展開，並計畫完全關閉該中心的梅薩實驗室(Mesa Laboratory)。

該研究實驗室擁有美國聯邦政府規模最大的氣候變遷研究項目，致力於進行預測、防範和應對極端天氣及其他自然災害的研究。

一名要求匿名的白宮高級官員向美聯社表示，該中心的「覺醒」將納稅人的錢浪費在他所謂的輕浮追求和意識形態上，包括資助成立了一個原住民與地球科學中心，旨在「使科學更加包容、友好和公正」，另一個例子則是追踪空氣污染以「妖魔化機動車輛、石油和天然氣作業」。

知名氣象學者崔伯斯(Kevin Trenberth)接受華盛頓郵報訪問時指出，拆散實驗室將造成科學研究上的重大損失。

科州民主黨籍州長波利斯(Jared Polis)表示，NCAR是地球系統科學研究領域的全球領導者，同時該中心提供有關火災和洪水等極端天氣事件數據，「幫助我們的國家拯救生命和財產，防止家庭遭受毀滅性打擊。如果這些削減措施繼續推進，我們將失去在科學發現領域對抗外國勢力和對手的競爭優勢。」

川普將氣候變遷形容為「騙局」，並於9月聯合國大會演說時稱其為「史上最大騙局」。

白宮 氣候變遷 聯邦政府

上一則

青少年投資股市變多 金額破7000萬 這些個股最受歡迎

下一則

嚴批衛生部反疫苗政策 美國兒科學會痛失多項聯邦經費

延伸閱讀

「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會

「川普當著全世界侵犯他國主權」 委內瑞拉海軍護航油船告狀安理會
響應川普帳戶 億萬富豪迪里歐捐7500萬

響應川普帳戶 億萬富豪迪里歐捐7500萬
參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效

參院通過9千億元2026國防授權法 川普將簽署生效
川普政策影響 IEA報告：2025年全球煤炭需求預期創新高

川普政策影響 IEA報告：2025年全球煤炭需求預期創新高

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36

超人氣

更多 >
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」

這5款新牙膏「可能讓你的牙醫失業」
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」

楊冪大學時期舊照曝光 網：終於知道她為何叫「楊不修」