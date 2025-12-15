國安部撤銷TSA 4.7萬人勞動契約 聯邦雇員聯合會要告

運輸安全管理局4萬7000名員工的勞動契約，12日被國土安全局長諾姆片面宣布撤銷。代表機場安檢人員的美國聯邦雇員聯合會(AFGE)表示要提告挑戰此一決定。(路透)

國土安全部 12日發布聲明，部長諾姆(Kristi Noem)當天已撤銷運輸安全管理局(TSA)4萬7000名員工的勞動契約。代表機場安檢人員的美國聯邦雇員聯合會(AFGE)表示要提告挑戰此一決定。

國土安全部表示會在明年1月11日採用新的員工雇用框架，TSA的勞動契約將就此失效。

國土安全部早在今年3月時就曾試圖終止運輸安全管理局員工的勞動契約，但6月時一名法官發出暫時禁制令，擋下諾姆的這項決定。

眾院11日表決通過「保護勞動力法案」(Protect America's Workforce Act)，恢復大約100萬名加入工會的聯邦員工勞動契約。眾院此舉是在尋求廢除川普 總統在3月時的一項行政命令。川普3月的行動是要撤消大約67%的聯邦員工的集體談判權利。

在川普總政府的政策下，聯邦員工目前面臨勞工權益大受限制的威脅，包括薪資、福利、工作的權利，同時也被禁止發動罷工。

AFGE主席凱利(Everett Kelley) 表示，諾姆廢除4.7萬名運輸安全管理局員工的行為違法，每一位踏入機場的人都會受到此一決策的影響，大家都應關切這件事情。

運輸安全管理局12日則是發布聲明：「新的勞動力框架將使該機構重新回到以安全為中心的框架，優先考慮人力的準備、資源的配制與任務重點，並有效管理納稅人的錢。」

川普總統1月20日逼迫TSA局長佩科斯基(David Pekoske)下台，佩科斯基2017年川普第一任時被任命此一職務，並獲得繼任之拜登 總統繼續重用。川普迄今尚未宣布新的運輸安全管理局長人選。

TSA當局在經過近一年的協商後，與AFGE在2024年5月達成為期7年的勞動契約。拜登政府在2022年時曾擴大運輸安全管理局員工的勞動權益，在勞動契約中增加了員工值班上的選擇、制服津貼，育嬰假、喪假以及因氣候與安全考量的請假權益。

據公開資料顯示，TSA大約有6萬多名員工，其中約4.7萬是負責機場安檢的一線人員，另外還包括檢查員、特勤人員與支援行政人員等。