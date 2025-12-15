我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

國安部撤銷TSA 4.7萬人勞動契約 聯邦雇員聯合會要告

編譯王曉伯／綜合報導　
運輸安全管理局4萬7000名員工的勞動契約，12日被國土安全局長諾姆片面宣布撤銷。代表機場安檢人員的美國聯邦雇員聯合會(AFGE)表示要提告挑戰此一決定。(路透)
運輸安全管理局4萬7000名員工的勞動契約，12日被國土安全局長諾姆片面宣布撤銷。代表機場安檢人員的美國聯邦雇員聯合會(AFGE)表示要提告挑戰此一決定。(路透)

國土安全部12日發布聲明，部長諾姆(Kristi Noem)當天已撤銷運輸安全管理局(TSA)4萬7000名員工的勞動契約。代表機場安檢人員的美國聯邦雇員聯合會(AFGE)表示要提告挑戰此一決定。

國土安全部表示會在明年1月11日採用新的員工雇用框架，TSA的勞動契約將就此失效。

國土安全部早在今年3月時就曾試圖終止運輸安全管理局員工的勞動契約，但6月時一名法官發出暫時禁制令，擋下諾姆的這項決定。

眾院11日表決通過「保護勞動力法案」(Protect America's Workforce Act)，恢復大約100萬名加入工會的聯邦員工勞動契約。眾院此舉是在尋求廢除川普總統在3月時的一項行政命令。川普3月的行動是要撤消大約67%的聯邦員工的集體談判權利。

在川普總政府的政策下，聯邦員工目前面臨勞工權益大受限制的威脅，包括薪資、福利、工作的權利，同時也被禁止發動罷工。

AFGE主席凱利(Everett Kelley) 表示，諾姆廢除4.7萬名運輸安全管理局員工的行為違法，每一位踏入機場的人都會受到此一決策的影響，大家都應關切這件事情。

運輸安全管理局12日則是發布聲明：「新的勞動力框架將使該機構重新回到以安全為中心的框架，優先考慮人力的準備、資源的配制與任務重點，並有效管理納稅人的錢。」

川普總統1月20日逼迫TSA局長佩科斯基(David Pekoske)下台，佩科斯基2017年川普第一任時被任命此一職務，並獲得繼任之拜登總統繼續重用。川普迄今尚未宣布新的運輸安全管理局長人選。

TSA當局在經過近一年的協商後，與AFGE在2024年5月達成為期7年的勞動契約。拜登政府在2022年時曾擴大運輸安全管理局員工的勞動權益，在勞動契約中增加了員工值班上的選擇、制服津貼，育嬰假、喪假以及因氣候與安全考量的請假權益。

據公開資料顯示，TSA大約有6萬多名員工，其中約4.7萬是負責機場安檢的一線人員，另外還包括檢查員、特勤人員與支援行政人員等。

川普 國土安全部 拜登

上一則

布朗大學槍案／華生助重傷同學躲藏 自己腿部中彈

下一則

敘利亞美軍遇襲3死 槍手是敘自己人

延伸閱讀

川普文明戰爭 台須認清

川普文明戰爭 台須認清
川普霸凌委內瑞拉 曝真面目

川普霸凌委內瑞拉 曝真面目
澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊

澳洲海灘節慶染血 川普譴責反猶太攻擊
拜登紀念圖書館募款 2024年沒半毛捐款 民主黨金主反應冷

拜登紀念圖書館募款 2024年沒半毛捐款 民主黨金主反應冷

熱門新聞

(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽