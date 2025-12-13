我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

紐約迎本季首場降雪 周末恐積雪3-5吋

10萬元的H-1B簽證費太貴了 19州提控川普政府

編譯俞仲慈／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普今年9月簽署行政命令提高H-1B簽證費用至10萬元，引發強烈爭議，目前已有三起訴訟要求取消該項措施。(路透)
川普今年9月簽署行政命令提高H-1B簽證費用至10萬元，引發強烈爭議，目前已有三起訴訟要求取消該項措施。(路透)

包括加州等共19個州宣布聯合提出告訴，要求聯邦法院阻止川普政府提高H-1B簽證費用至10萬元；目前還另有兩起類似官司正在進行中。

據路透報導，加州檢察長邦塔(Rob Bonta)辦公室宣布，加州與其他18州(包括紐約、麻州、伊利諾、新澤西及華盛頓等州)於12日向麻州聯邦法院提起訴訟，意圖阻止總統川普提高H-1B簽證費至每人10萬元的新措施，成為至少第三起此類法律挑戰。

邦塔辦公室聲明稿指出，10萬元遠高於處理H-1B申請的實際成本，屬於非法徵收，而且現行法規僅允許移民機構收取足以涵蓋簽證行政成本的費用，並重申美國憲法禁止總統以行政命令，單方面收費為聯邦政府增加收入，此職權應由國會行使。

同時民主黨籍的邦塔還強調，10萬元的高額費用將對教育、醫療等重要公共服務機構造成不必要財務負擔，進一步加劇勞動力短缺甚至損害服務供應鏈。

H-1B簽證允許美國雇主聘用具有專業技能的外籍人才，以加州為總部的科技業尤其倚賴此類簽證，目前雇主通常需支付2000至5000元不等的費用，若大幅提高企業取得H-1B簽證成本，形成雇主額外負擔。

面對外界反彈，白宮先前強調，新收費措施屬於川普依法行使的總統權力，有助於避免雇主濫用H-1B簽證，同時反對H-1B者也認為工商界經常利用簽證引進願意接受低薪的外籍員工，以取代美國勞工。

然而工商團體與大型企業主張H-1B是彌補美國專業人才短缺的關鍵措施，因此美國商會(U.S. Chamber of Commerce)等多個組織、企業與宗教團體紛紛提告，華府聯邦法院下周即將針對美國商會提起的訴訟舉行聽證。

川普今年9月援引聯邦移民法賦予限制特定外籍人士入境權力，頒布提高H-1B簽證費的行政命令，規定雇主支付10萬元費用，否則新獲得H-1B簽證者不得入境美國，但不適用於現行持有者或9月21日前遞件申請人。

H-1B 簽證 加州

上一則

Netflix買華納 好萊塢超強片庫 有助打敗YouTube

延伸閱讀

美軍敘利亞遇襲3死 川普揚言報復伊斯蘭國

美軍敘利亞遇襲3死 川普揚言報復伊斯蘭國
泰國總理否認川普停火說 柬埔寨關閉兩國邊界通關

泰國總理否認川普停火說 柬埔寨關閉兩國邊界通關
反制中國 川普組6國聯盟簽「矽土和平」宣言

反制中國 川普組6國聯盟簽「矽土和平」宣言
川普稱泰柬同意停火 兩國態度保留 泰總理僅提通話很順利

川普稱泰柬同意停火 兩國態度保留 泰總理僅提通話很順利

熱門新聞

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
范斯夫婦的婚姻被輿論熱議。(美聯社)

被拍到在餐館喝斥妻子 婚姻惹關注 范斯自我解嘲

2025-12-10 01:14
股市連漲三年，憑藉401(k)退休帳戶而成為「普通百萬富翁」的美國民眾，人數創下歷史新高。（美聯社）

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

2025-12-08 09:46
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32

超人氣

更多 >
戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌