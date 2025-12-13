10萬元的H-1B簽證費太貴了 19州提控川普政府

川普今年9月簽署行政命令提高H-1B簽證費用至10萬元，引發強烈爭議，目前已有三起訴訟要求取消該項措施。(路透)

包括加州 等共19個州宣布聯合提出告訴，要求聯邦法院阻止川普政府提高H-1B簽證 費用至10萬元；目前還另有兩起類似官司正在進行中。

據路透報導，加州檢察長邦塔(Rob Bonta)辦公室宣布，加州與其他18州(包括紐約、麻州、伊利諾、新澤西及華盛頓等州)於12日向麻州聯邦法院提起訴訟，意圖阻止總統川普提高H-1B簽證費至每人10萬元的新措施，成為至少第三起此類法律挑戰。

邦塔辦公室聲明稿指出，10萬元遠高於處理H-1B申請的實際成本，屬於非法徵收，而且現行法規僅允許移民機構收取足以涵蓋簽證行政成本的費用，並重申美國憲法禁止總統以行政命令，單方面收費為聯邦政府增加收入，此職權應由國會行使。

同時民主黨籍的邦塔還強調，10萬元的高額費用將對教育、醫療等重要公共服務機構造成不必要財務負擔，進一步加劇勞動力短缺甚至損害服務供應鏈。

H-1B簽證允許美國雇主聘用具有專業技能的外籍人才，以加州為總部的科技業尤其倚賴此類簽證，目前雇主通常需支付2000至5000元不等的費用，若大幅提高企業取得H-1B簽證成本，形成雇主額外負擔。

面對外界反彈，白宮先前強調，新收費措施屬於川普依法行使的總統權力，有助於避免雇主濫用H-1B簽證，同時反對H-1B者也認為工商界經常利用簽證引進願意接受低薪的外籍員工，以取代美國勞工。

然而工商團體與大型企業主張H-1B是彌補美國專業人才短缺的關鍵措施，因此美國商會(U.S. Chamber of Commerce)等多個組織、企業與宗教團體紛紛提告，華府聯邦法院下周即將針對美國商會提起的訴訟舉行聽證。

川普今年9月援引聯邦移民法賦予限制特定外籍人士入境權力，頒布提高H-1B簽證費的行政命令，規定雇主支付10萬元費用，否則新獲得H-1B簽證者不得入境美國，但不適用於現行持有者或9月21日前遞件申請人。