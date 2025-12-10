拜登學貸「有價值的教育儲蓄計畫」被推翻 數百萬人將恢復還款

我的頻道

記者顏伶如／綜合報導
聯邦教育部宣布，前總統拜登任內推出的「有價值的教育儲蓄計畫」(SAVE)即將停止，數以百萬計學貸借款人將恢復還款。(路透)
聯邦教育部宣布，前總統拜登任內推出的「有價值的教育儲蓄計畫」(SAVE)即將停止，數以百萬計學貸借款人將恢復還款。(路透)

教育部9日宣布，前總統拜登任內推出的「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE)即將停止，數以百萬計學貸借款人將恢復還款。

SAVE計畫2023年推出時有700多萬人登記參加，借款人得以獲得學貸豁免或降低每月償還金額，倡議團體「保護借款人」(Protect Borrowers)指出，大約460萬名低收入借款人因此每月償還金額降低到零元。

密蘇里州檢察長為首的多個共和黨執政州檢察長2024年聯合對拜登政府提告，指控這項計畫是慷納稅人之慨。

受到訴訟影響，參加SAVE計畫的所有借款人長達數月陷入未知狀態，從2024年7月開始獲准學貸利息暫停繳交，直到今年8月才恢復必須繳款。聯邦巡迴法院今年2月裁定SAVE計畫違法。

教育部9日表示，已與密蘇里州協議和解，條件是停止SAVE計畫。和解協議仍須獲得法院批准。根據協議內容，教育部將不再接收SAVE計畫新案申請，正在審核當中的申請案例則一律駁回，已經參加SAVE計畫的所有學貸借款人必須在限期之內加入新方案並且開始償還學貸。

高等教育專家坎特洛維茲(Mark Kantrowitz)對CNBC新聞頻道表示，學貸借款人可能必須在明年初之前脫離SAVE計畫寬限期，比國會7月通過之「大又美法」規定的時間更早。根據「大又美法」規定，參加SAVE或其他學貸償還計畫的借款人，可以在2028年7月1日之前轉到另一項新方案。

教育部次長肯特(Nicholas Kent)9日表示，拜登政府推出的學貸豁免計畫，以不公平手段把學貸負擔轉嫁給全國納稅人。根據教育部統計，SAVE計畫在10年之間將耗費3420億稅金。

「保護借款人」指出，參加SAVE計畫的借款人今年8月恢復償還利息之後，每月還款金額約為300元。

教育部表示，借款人可透過「聯邦學貸款模擬器」(Federal Student Aid Loan Simulator)搜尋其他方案。

