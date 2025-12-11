不諳英語 近萬名卡車駕駛被禁止上路

自從今年4月川普總統下令加強取締不諳基本英語能力的商業卡車駕駛，處以吊銷執照或暫停駕駛資格之後，目前已有近萬名駕駛人被禁止上路。(路透)

川普 總統今年4月簽署行政命令，加強取締不諳基本英語能力的商業卡車司機，處以吊銷執照或暫停駕駛資格，聯邦運輸部表示，目前已有近萬名駕駛被禁止上路！

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，運輸部長達菲(Sean Duffy)10日在社媒發文回應彭博社一篇報導時指出，「我們已禁止9500名卡車駕駛，因為他們不會說我們國家的語言——英語！」他又說「本屆政府始終把您及家人的安全放在首位。」

彭博社早前一篇報導詳細敘述了川普此一語言政策及其他規定對卡車運輸業所造成的影響。報導說，卡車運輸業本已面臨貨運量下降以營運成本上升的雙重困境，現在又因為川普政府的語言政策，使卡車司機人數大幅減少而遭受另一打擊。全美目前約有358萬名商業卡車駕駛。

有關報導又說，近萬名被禁止上路的卡車駕駛，以德州及懷俄明州人數最多。

川普3月初簽署一項行政命令，將英語定為美國官方語言；到了4月，他簽署另一項行政命令，指示達菲禁止英語能力未能達到要求的商業卡車駕駛駕車上路，措施在6月正式生效。

這個命令廢除了歐巴馬時代的政策，即只對英語未達標準的商業卡車駕駛開罰單，不會禁止他們開車。

川普政府把大量不諳基本英語能力卡車駕駛的出現，以及衍生的嚴重交通安全問題，歸咎於前朝拜登 政府開大門迎接大量移民所致。

達菲6月下旬宣布，會對各州發給「非居民」商業駕照的做法，展開全國性審查，重點是關注「不合格人員獲得駕照，並可能對道路安全構成威脅」的問題。

他當時說，拜登政府開放邊境政策，讓數百萬非法移民 湧入美國，導致民眾嚴重質疑卡車駕照制度遭濫用。

川普政府更以8月時佛州一名卡車司機在公路上非法迴轉導致車禍，造成3人死亡為例，指該名駕駛沒有在美國合法居留資格，形容卡車運輸業已變得「無法無天」。