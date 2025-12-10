眾籌救必需品 「月帳單」募款去年暴增3倍 今年再增20%

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
GoFundMe執行長卡多根表示，過去三年，美國、加拿大、英國和澳洲等在內的所有英語地區，為「必需品」籌款的活動都增加。(美聯社)
營利性眾籌平台GoFundMe於9日發布「年度援助報告」(Year in Help)， 指出2025年幫助付房租、水電費和食品雜貨等基本開支的募款活動，去年暴增三倍之後今年續增20%；依類別看，「月帳單」募款增幅第二大，僅次於對非營利組織的個人捐款。

GoFundMe執行長卡多根(Tim Cadogan)表示，過去三年，美國、加拿大、英國和澳洲等在內的所有英語地區為「必需品」籌款都增加。

美國目前低收入工人工資增幅減緩、招聘低迷、失業率上升、消費者對經濟的信心不振。卡多根認為，GoFundMe平台可窺見人們正努力因應不斷上漲的生活成本，有些人拖欠房租、需要額外幫助才能度過下個月，這些都與當前經濟形勢息息相關。

在用以滿足更廣泛社區需求的籌款活動中，食物銀行是今年度GoFundMe平台最常見的受助對象；卡多根說，政府停擺期間許多人每月的糧食券(SNAP)福利突然中斷，使得10月底至11月初的食物相關籌款激增近五倍。

多倫多大學博士後研究員盧克(Martin Lukk)表示，GoFundMe眾籌已遠遠偏離作為創業家為藝術或商業項目籌資的初衷，如今當人們走投無路，往往會求助於GoFundMe。

盧克深入研究經濟不平等問題，與他人合著一本書，談論有關數位眾籌未實現的承諾，他表示，這些發現在某種程度上可作為衡量人們絕望程度的指標。

盧克提醒，並非所有需要幫助的人都會使用籌款平台、許多人即使用了，也無法達到目標，因此，GoFundMe數據不能完全反映人們絕望的程度。

卡多根說，GoFundMe團隊一直希望各國政府能在醫療、住房或老年福利等方面制訂強而有力的計畫，但也意識到，沒有任何國家能面面俱到。

卡多根表示，他被人們伸出援手助人的力量深深震撼，他認為，向人求助是艱難的一步，但只要採取行動就能開啟通往美好未來的大門。

